Политолог оценил решение Трампа по военным на Ближнем Востоке

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.
Политолог оценил решение Трампа по военным на Ближнем Востоке
  • Reuters

«На мой взгляд, американские силы в данном регионе не нужны. Им там совершенно нечего делать, и они давно превратились в источник повышенной опасности. Что же касается дополнительной отправки, понятно, что Соединённые Штаты должны каким-то образом реагировать на ситуацию с Саудовской Аравией. И не случайно, что Трамп срочно одобрил поставку туда дополнительных вооружений», — сказал Брутер.

По словам эксперта, подобными решениями Соединённые Штаты продолжают свою битву «за мировую гегемонию».

«Они готовы отправлять военнослужащих всюду, где можно оказать давление на существующую ситуацию. Тем не менее, кроме дополнительного напряжения, это ничего не создаёт», — заключил он.

Ранее Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.

Как отметили в Пентагоне, «для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации Саудовская Аравия запросила международную поддержку, чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру королевства».

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