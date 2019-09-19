В США заявили об изучении саудовской системы ПВО из-за атаки дронов

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Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман в ходе пресс-конференции заявил, что американская сторона серьёзно изучает работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атакой дронов на нефтяные объекты королевства.
В США заявили об изучении саудовской системы ПВО из-за атаки дронов
  • Reuters

«Сейчас идёт анализ. Я не буду ничего говорить о системах ПВО Саудовской Аравии кроме того, что это серьёзно изучается», — цитирует РИА Новости Хоффмана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

По его словам, средства ПВО во всём мире «работают с переменным успехом».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих государственной компании Saudi Aramco, в результате на предприятиях возникли пожары.

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