Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

По его словам, системы противовоздушной обороны во всём мире работают «с переменным успехом».

«Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим глава Госдепа вновь обвинил Иран в произошедшей атаке.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

Спустя некоторое время президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита России, Ирана и Турции предложил Саудовской Аравии закупить С-300 или С-400, чтобы обеспечить безопасность своей территории. В Кремле позднее отметили, что пока российская сторона не получила ответ Эр-Рияда на предложение Путина по ЗРК.

В ноябре 2017 года ЗРК Patriot сбили снаряд к востоку от аэропорта Эр-Рияда. Он был запущен с территории Йемена.