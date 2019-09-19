Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
По его словам, системы противовоздушной обороны во всём мире работают «с переменным успехом».
«Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим глава Госдепа вновь обвинил Иран в произошедшей атаке.
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.
Спустя некоторое время президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита России, Ирана и Турции предложил Саудовской Аравии закупить С-300 или С-400, чтобы обеспечить безопасность своей территории. В Кремле позднее отметили, что пока российская сторона не получила ответ Эр-Рияда на предложение Путина по ЗРК.
В ноябре 2017 года ЗРК Patriot сбили снаряд к востоку от аэропорта Эр-Рияда. Он был запущен с территории Йемена.