Саудовская Аравия показала обломки атаковавших НПЗ ракет
- Reuters
«Министерство показало фотографии обломков ракет, которые были нацелены на заводы Saudi Aramco в районах Абкайка и Хурайса», — сообщает Al Arabiya.
Официальный представитель ведомства Турки аль-Малики заявил, что атака на НПЗ была совершена не из Йемена.
По его данным, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана.
Аль-Малики также уточнил, что нефтедобывающие объекты атаковали 25 беспилотников.
Атака на нефтяные заводы Saudi Aramco произошла 14 сентября. Ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.
Вашингтон назвал военными действиями атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.