Саудовская Аравия показала обломки атаковавших НПЗ ракет

В Минобороны Саудовской Аравии показали обломки ракет, которые были выпущены беспилотниками по нефтяным объектам компании Saudi Aramco.

«Министерство показало фотографии обломков ракет, которые были нацелены на заводы Saudi Aramco в районах Абкайка и Хурайса», — сообщает Al Arabiya.

Официальный представитель ведомства Турки аль-Малики заявил, что атака на НПЗ была совершена не из Йемена.

По его данным, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана.

Аль-Малики также уточнил, что нефтедобывающие объекты атаковали 25 беспилотников.

Атака на нефтяные заводы Saudi Aramco произошла 14 сентября. Ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

Вашингтон назвал военными действиями атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.