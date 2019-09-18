Минобороны Саудовской Аравии раскрыло подробности атаки на НПЗ

Официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики рассказал подробности атаки дронов на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.

Об этом сообщает Al Arabiya.

«У нас есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена. Иран попытался сфальсифицировать факты, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана», — заявил он.

По его словам, Саудовская Аравия устанавливает место запуска беспилотников, которые атаковали нефтяные объекты.

Он отметил, что объект в Абкайке атаковали 18 беспилотников, также по нему нанесен удар четырьмя крылатыми ракетами, а объект в Хурайсе подвергся ударам трёх крылатых ракет.

Атака на нефтяные заводы Saudi Aramco произошла 14 сентября. Ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Власти США и Саудовской Аравии заявили о причастности Ирана к атаке.

Минобороны Ирана отвергло обвинения в атаке.