Минобороны Саудовской Аравии раскрыло подробности атаки на НПЗ

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Официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики рассказал подробности атаки дронов на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.
Минобороны Саудовской Аравии раскрыло подробности атаки на НПЗ
  • Reuters

Об этом сообщает Al Arabiya.

«У нас есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена. Иран попытался сфальсифицировать факты, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана», — заявил он.

По его словам, Саудовская Аравия устанавливает место запуска беспилотников, которые атаковали нефтяные объекты.

Он отметил, что объект в Абкайке атаковали 18 беспилотников, также по нему нанесен удар четырьмя крылатыми ракетами, а объект в Хурайсе подвергся ударам трёх крылатых ракет.

Атака на нефтяные заводы Saudi Aramco произошла 14 сентября. Ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Власти США и Саудовской Аравии заявили о причастности Ирана к атаке.

Минобороны Ирана отвергло обвинения в атаке.

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