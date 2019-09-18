Минобороны Саудовской Аравии раскрыло подробности атаки на НПЗ
- Reuters
Об этом сообщает Al Arabiya.
«У нас есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена. Иран попытался сфальсифицировать факты, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана», — заявил он.
По его словам, Саудовская Аравия устанавливает место запуска беспилотников, которые атаковали нефтяные объекты.
Он отметил, что объект в Абкайке атаковали 18 беспилотников, также по нему нанесен удар четырьмя крылатыми ракетами, а объект в Хурайсе подвергся ударам трёх крылатых ракет.
Атака на нефтяные заводы Saudi Aramco произошла 14 сентября. Ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Власти США и Саудовской Аравии заявили о причастности Ирана к атаке.