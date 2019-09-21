Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в ходе пресс-конференции, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.

Видео выступления Эспера опубликовано на странице американского оборонного ведомства в Twitter.

Глава Пентагона сообщил, что «для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации Саудовская Аравия запросила международную поддержку, чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру Королевства», по его словам, «ОАЭ также запросили помощь».

Эспер заявил, что в ответ на запросы этих стран Трамп «одобрил развёртывание военных сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных сообщала, что «Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных противоракетных батарей, ещё одной эскадрильи реактивных истребителей и дополнительных возможностей наблюдения на Ближнем Востоке».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что американская сторона серьёзно изучает работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атакой дронов на нефтяные объекты королевства.