WSJ: США рассматривают отправку дополнительной военной техники на Ближний Восток

Короткая ссылка
Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных комплексов ПРО, реактивных истребителей и средств наблюдения на Ближний Восток из-за атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Об этом информирует The Wall street Journal со ссылкой на американских военных.

Как отмечает издание, «Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных противоракетных батарей, ещё одной эскадрильи реактивных истребителей и дополнительных возможностей наблюдения на Ближнем Востоке для усиления регионального присутствия военных после нападения на нефтяную промышленность Саудовской Аравии в минувшие выходные».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары. 

Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что американская сторона серьёзно изучает работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атакой дронов на нефтяные объекты королевства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить