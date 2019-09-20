WSJ: США рассматривают отправку дополнительной военной техники на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных комплексов ПРО, реактивных истребителей и средств наблюдения на Ближний Восток из-за атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Об этом информирует The Wall street Journal со ссылкой на американских военных.

Как отмечает издание, «Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных противоракетных батарей, ещё одной эскадрильи реактивных истребителей и дополнительных возможностей наблюдения на Ближнем Востоке для усиления регионального присутствия военных после нападения на нефтяную промышленность Саудовской Аравии в минувшие выходные».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что американская сторона серьёзно изучает работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атакой дронов на нефтяные объекты королевства.