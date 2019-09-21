В Госдуме оценили решение Трампа по военным на Ближнем Востоке

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.
В Госдуме оценили решение Трампа по военным на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

«Соединённые Штаты в очередной раз используют повод для нагнетания обстановки. Все эти действия служат исключительно дестабилизации на Ближнем Востоке. Вместе с заверениями Трампа о том, что США выведут войска из Сирии, они вводят дополнительный контингент на ближневосточном направлении», — считает депутат.

По словам Швыткина, действия Соединённых Штатов по Ближнему Востоку сказываются на всех странах, находящихся в данном регионе, «и не служат на благо обеспечения глобальной стабильности и безопасности».

Ранее Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.

Как отметили в Пентагоне, «для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации Саудовская Аравия запросила международную поддержку, чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру королевства».

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