В Госдуме оценили решение Трампа по военным на Ближнем Востоке

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.

«Соединённые Штаты в очередной раз используют повод для нагнетания обстановки. Все эти действия служат исключительно дестабилизации на Ближнем Востоке. Вместе с заверениями Трампа о том, что США выведут войска из Сирии, они вводят дополнительный контингент на ближневосточном направлении», — считает депутат.

По словам Швыткина, действия Соединённых Штатов по Ближнему Востоку сказываются на всех странах, находящихся в данном регионе, «и не служат на благо обеспечения глобальной стабильности и безопасности».

Ранее Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.

Как отметили в Пентагоне, «для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации Саудовская Аравия запросила международную поддержку, чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру королевства».