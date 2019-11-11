«Миниатюрная модель третьей мировой»: Асад о конфликте в Сирии, политике США и миграционной проблеме Европы

Западные СМИ не заинтересованы в получении реальной информации и предоставлении объективных сведений — им нужна сенсация, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью Афшину Раттанзи на RT. По его словам, все действия Дамаска в борьбе с террористами, в том числе при поддержке Москвы, на Западе преподносятся как атаки по гражданским, что является ложью. Глава арабской республики также поведал, что на территории страны в 2021 году пройдут всеобщие выборы, в которых смогут участвовать все желающие баллотироваться. Кроме того, Асад выразил мнение, что США операцией по устранению Абу Бакра аль-Багдади могли провести «ребрендинг» террористической организации «Исламское государство»*.

— Господин президент, как известно, вы не давали интервью уже полтора года. Почему же решили сделать это сейчас?

— Мы очень рады видеть вас в Сирии. События в мире в целом, в регионе и в Сирии после турецкого вторжения вновь вывели мою страну на передний план. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что общественное мнение в мире, и особенно на Западе, в последние несколько лет претерпевает изменения. Люди понимают, что официальные лица представили им очень много ложных сведений о том, что происходит в регионе, на Ближнем Востоке, в Сирии, в Йемене... Они знают, что здесь есть ложь, но не знают правды. На мой взгляд, пришло время поговорить об этой правде. И в-третьих: я давал множество интервью западным СМИ, но они не стараются получить какую-то реальную информацию — им нужна сенсация. Они не пытаются объективно донести до своей аудитории картину происходящего в мире. Поэтому я не давал интервью несколько лет.

— Что ж, по дороге из аэропорта мы видели, что здесь идёт процесс восстановления... Но сколько солдат и мирных жителей было убито и ранено в вашей стране начиная с 2011 года? Сколько людей стали вынужденными переселенцами?

— Стабильность, которую вы, прибыв сюда, наблюдали в Дамаске последние 24 часа, — это плод тех жертв, что принесли более 100 тыс. сирийских солдат, отдавших свои жизни или получивших ранения. Было потеряно так много жизней, в том числе речь идёт о тысячах, если не десятках тысяч мирных жителей, ни в чём неповинных людей — тех, кто погиб в ходе миномётных обстрелов; тех, кого казнили; тех, кого похитили и затем убили; тех, кто пропал без вести (семьи ждут их до сих пор)... Так что в борьбе с террористами было принесено много жертв. Потому-то вы и видите сейчас стабильность и восстановление.

— Вы знаете, что в СМИ стран НАТО ваше правительство и вы лично ассоциируетесь с химическими атаками… Давайте вспомним 21 августа 2013 года в Гуте. Использовало ли ваше правительство химическое оружие в Гуте в тот день — 21 августа 2013 года?

— Если говорить об этой дате, то здесь вот что интересно: она также является датой прибытия в Дамаск (это всего в нескольких километрах оттуда) первой международной делегации, которая приехала в Сирию для проведения расследования... Так что, рассуждая логически, даже если бы сирийская армия, предположим, имела в своём распоряжении химическое оружие и хотела его использовать, в тот день она на такое не пошла бы. Это во-первых. Во-вторых, говорили о том, что там погибло 200 мирных жителей. Применяя химическое оружие в таком районе, где люди живут довольно компактно, можно убить десятки тысяч человек. Это ведь очень густонаселённый район... И в-третьих: весь этот инцидент имел место лишь в воображении официальных лиц Запада — данную историю использовали как предлог для нападения на Сирию. Вот что я хочу сказать. Они не представили никаких существенных доказательств, и было много отчётов, которые опровергали эти сообщения, эти обвинения... Сирийская армия никогда не использовала химическое оружие.

— Затем вы решили пригласить Организацию по запрещению химического оружия для того, чтобы его вывезти.

— Мы их позвали и предложили провести расследование, поскольку на сто процентов были уверены, что всё это — необоснованные обвинения. Однако делегация не всегда проявляла объективность, по большей части она действовала предвзято...

— У Фернандо Ариаса Гонсалеса, нынешнего главы ОЗХО, сейчас, похоже, у самого проблемы с разоблачителями... Бывший генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, под чьим надзором уничтожался химический арсенал Сирии, заявлял о пробелах, неясностях и несостыковках по этому вопросу...

— О пробелах в нашем отчёте?

— Да.

— Тогда почему они это всё не покажут? Такие предположения высказываются с 2013 года. Прошло уже шесть лет. Неужели они до сих пор не могут их доказать? Каждый раз, когда они обвиняют Сирию в применении химического оружия, встаёт вопрос: разве возможно, находясь под столь пристальным, скажем так, надзором со стороны всего западного мира, применять его снова и снова?

Вообще, вся эта история лишена рационального зерна. Во время наступления химоружие нам ни к чему. О химических атаках они говорят, лишь когда мы наступаем, а не когда проигрываем. Просто даже с военной точки зрения (и я сейчас говорю не о сирийской армии, поскольку у нас больше нет химоружия, а просто рассуждаю логически) такое оружие имеет смысл задействовать как раз таки при сдаче позиций, но никак не при наступлении.

— То есть вы опровергаете утверждения, будто сирийское правительство применяло химическое оружие в Джобаре, Шейх-Максуде, Саракибе, в районе Алеппо, а также в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года?

— Все эти истории — не более чем необоснованные обвинения. Кто заявил о применении химического оружия, тот и должен обосновать свою версию, представив соответствующие доказательства.

— На основании информации от ОЗХО Великобритания, США и Франция пришли к мнению, что по вашей стране нужно нанести удары…

— «Прийти к мнению» — это одно, а предъявить доказательства — совсем другое. Мы говорим о доказательствах. Где улики, которые подкрепляют их версию? Улик нет. У них ничего нет.

— Правдивы ли сообщения (предполагается, что они распространялись вашей стороной), будто видеодоказательства подвергались манипуляциям, а применение химического оружия действительно имело место, но было совершено так называемыми повстанцами при помощи властей Саудовской Аравии?

— Да, эти материалы есть на YouTube, и вы можете с ними ознакомиться. Была организована полномасштабная инсценировка, и некоторые её участники выступали в роли жертв в ходе множества «инцидентов», которые связаны не только с химоружием, но даже с бомбардировками... Человек прикидывается жертвой, а по окончании съёмок как ни в чём не бывало встаёт и без проблем двигается — это есть на YouTube. Там всё отлично видно. Мы можем предоставить вам доказательства.

— Но ведь никаких других доказательств, кроме этих, нет. «Белые каски», имеющие поддержку правительства Великобритании в лице её МИД и недавно получившие дополнительное финансирование от администрации Трампа, утверждают, что данные видеозаписи абсолютно правдивы, а их авторы к 2018 году спасли в вашей стране 150 тыс. человек.

— Опять же, среди этих якобы «ангелов» из «Белых касок» мелькают лица и тех, кто состоял в рядах «Аль-Каиды»**. Их прекрасно видно, изображения весьма чёткие. В том числе на них есть тот, кто отрезал людям головы, есть и тот, кто ел сердце убитого солдата. Всё это с лёгкостью можно найти в интернете. Никто в нашем регионе не верит этим пиар-акциям «Белых касок». Они — крыло «Ан-Нусры»***.

— Но глава поддерживаемых Великобританией «Белых касок» Раед Салех в эфире нашей программы заявил, что эта организация сугубо гуманитарная, а её участники (вопреки предположениям вашего и российского правительств) никакие не террористы.

— Но есть же кадры, есть видеозаписи. Доказательства имеются. Так что мы не предполагаем, знаем. Откуда? Всё видно на их собственных кадрах. Мы можем представить вам эти доказательства. Они у нас есть.

— Как вы отнеслись к тому, что правительство Великобритании направило Королевскую морскую пехоту для задержания иранского судна? Утверждалось, что правительство Ирана доставляло нефть в Сирию. Можно ли сказать, что этой зимой санкции Европейского союза ударят по беднейшим слоям населения Сирии?

— Именно так. Во-первых, это пиратство. И им занимается режим Великобритании... Во-вторых, да, они хотели оказать влияние на сирийский народ... Почему? Потому что ожидалось, что народ поднимется против своего правительства на том или ином этапе войны. Но этого не случилось. Ожидалось, что народ поддержит так называемых умеренных повстанцев и организацию «Белые каски», но он их не поддержал и остался на стороне правительства. Так что теперь люди будут страдать, платить за всё это.

— Несмотря на то что «глобальный Юг», вы и ваши министры считаете естественным обвинять правительства стран НАТО в поддержке «Аль-Каиды» или «Исламского государства», зрители, которые смотрят это интервью в странах НАТО, могут посчитать такие заявления смехотворными… Зачем британское правительство или администрация Обамы (Дональд Трамп, пожалуй, всё же осознал, как обстоит здесь ситуация) могли захотеть поддерживать «Аль-Каиду» и ИГИЛ? Как вы считаете?

— Почему? Взгляните на факты. Начнём с того, что об этом первыми стали говорить американские официальные лица (такие как Джон Керри, Хиллари Клинтон и многие другие)... Они говорили о роли США в поддержке «Аль-Каиды» в Афганистане. Их цель состояла в том, чтобы использовать данную группировку как инструмент борьбы с Советским Союзом... Они об этом говорили. Такой вот у них образ действий — не мы это придумали.

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— После 11 сентября (2001 года. — RT) почему они совершили ту же ошибку?

— Потому что американская политика в целом строится на методе проб и ошибок. Они вторглись в Афганистан — ничего не вышло. Вторглись в Ирак — ничего не вышло. Начали вторгаться в другие страны, но иными способами. Они изменили свой подход.

В настоящий момент проблема США состоит в том, что, с их точки зрения, они ведут сейчас войну на выживание, так как теряют свою гегемонию. И они решили бороться с Россией, Ираном, Сирией — со всеми, кто говорит нет. Даже с союзниками, даже с западными правительствами, если те скажут нет. Они готовы и с ними бороться. Им нужны «инструменты». Они отправили свою армию в Ирак, но поняли, что эта идея не сработала. Потери были большие, и за это пришлось расплачиваться даже внутри Соединённых Штатов.

Так что им намного проще использовать третью сторону. «Аль-Каида» — это третья сторона в борьбе с сирийским, российским и иранским правительствами. Вот почему они используют такой подход. И ведь есть доказательства. Каким образом «Исламское государство» вдруг появилось в 2014 году? Просто из ниоткуда. Одновременно в Ираке и Сирии, да ещё с американским оружием! Тут всё понятно. Как им удалось провезти в Турцию миллионы баррелей нефти под наблюдением американской авиации? Как? Дело в том, что американцы хотели их использовать против сирийской армии. Не мы это говорили, а американцы, и факты всё подтверждают.

— А вы разделяете любопытную версию российской стороны о том, что США контрабандно вывозят из северной Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц? Это что — разменная монета для Трампа на женевских переговорах? Почему США, нетто-экспортёр нефти, может быть заинтересован в объёмах этого ресурса на такую сумму?

— С тех пор как в 2014 году игиловцы начали заниматься разграблением запасов сирийской нефти и её контрабандой, у них было два партнёра: Эрдоган с его окружением и США — в лице ЦРУ или кого-либо ещё...

Даже когда кто-то из курдов принялся незаконно добывать сирийскую нефть, партнёрами у них тоже были американцы.

Всё дело в деньгах, всё дело в нефти — вот суть недавнего заявления Трампа. Но это не новость и не имеет никакого отношения к переговорам...

Американцы всегда стремятся так или иначе подвергать другие страны разграблению, отбирая у них не только нефть, деньги и вообще финансовые ресурсы, но и права — как политические, так и все остальные. Такова их историческая роль как минимум со времён окончания Второй мировой войны.

Так что здесь нет ничего нового, и это не кажется чем-то странным или не связанным с их предыдущей политикой. Разве что время от времени методы США обретают новые формы. В данном случае разграбление нефтяных месторождений служит самым вопиющим практическим примером американской политики, которая заключается в присвоении чужих прав.

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— Велика ли вероятность, что война во многом началась из-за проекта строительства трубопровода для снабжения Европы ближневосточным природным газом?

— Это звучит весьма правдоподобно. Однако некоторые утверждают, что президента Асада якобы попросили позволить провести через Сирию газопровод с юга на север, а тот отказал ради России. На самом деле такого не было. Но вот проект строительства трубопровода с востока на запад — из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю — действительно был. Могло ли это стать причиной? Не исключено. Если нефть можно считать фактором начала войны, то такая вероятность есть. Но это не единственный фактор.

Не забывайте, что США ведут войну со всем остальным миром. Здесь речь идёт о тектонических сдвигах и «землетрясениях». Ведь старый миропорядок, установившийся после Второй мировой войны, себя изжил, особенно после распада Советского Союза. Модель однополярного мира больше не работает. Выделяется ряд восходящих держав вроде России, Китая, Индии и других. Однако в деле мирового лидерства США никого не желают признавать партнёром — даже Великобританию, Францию и другие крупные страны. Я бы не назвал их великими державами, поскольку значение здесь иное, они перестали быть «великими».

Так вот, партнёров США не признают и потому ведут сейчас борьбу. Война в Сирии — это такая миниатюрная модель третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.

Факторы могут быть разными, и нефть лишь один из них, далеко не единственный. Я не считаю, что война началась только из-за нефти.

— Судя по всему, США и европейские державы оставили попытки разгромить ваше правительство авиаударами… При этом сенсацией в СМИ стран НАТО стали сообщения о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в провинции Идлиб. Вы полагаете, что аль-Багдади, по сути, был подготовлен США, когда содержался в тюрьме «Абу-Грейб» на территории Ирака?

— Американцы держали аль-Багдади в своих тюрьмах, под своим надзором, и это они выпустили его на свободу — чего не стали бы делать, если бы не предусмотрели для него определённую роль. И вот аль-Багдади внезапно становится самопровозглашённым халифом всех мусульман на планете. К этой роли он был подготовлен американцами, и мы не верим в недавнюю историю о его устранении. Может, его и правда убили, но не в связи с тем, что было заявлено. Всю эту историю затеяли для того, чтобы «замазать» факт тесного сотрудничества США с террористами в последние несколько лет, а точнее десятилетий. Налицо попытка стереть всем память — как в фантастических фильмах. Они захотели стереть память своей общественности, чтобы она забыла о наличии прямой связи Америки с этими террористами — особенно с «Аль-Каидой», «Исламским государством» и «Ан-Нусрой». Взяв в плен Саддама Хусейна, они его показали. Казнив его, они показали момент казни. Убив его детей, они показали их тела. То же самое в случае с Каддафи. Почему же они не показали тело бен Ладена? А тело аль-Багдади? Получился просто фейк о борьбе с терроризмом, о тщательно спланированной операции. Может, его убили потому, что от него больше не было пользы и им понадобился кто-то другой.

А может, они решили устроить своего рода «ребрендинг» «Исламского государства», чтобы присвоить ему статус умеренной организации, пригодной для, так сказать, повторного использования на рынке — против правительства Сирии.

— Я знаю, что вы антагонистически относитесь к такой стране НАТО, как Турция, но господин Эрдоган и, возможно, вы сами наверняка знаете, что именно политика Запада виновата в том, что происходящее теперь бьёт рикошетом по Евросоюзу. Что вы думаете по поводу реакции европейских правительств на возможное возвращение в Европу британских боевиков ИГИЛ? Насколько опасно сегодня находиться в Лондоне, Париже или Берлине?

— Отношения между Эрдоганом и Евросоюзом двоякие: в ЕС его ненавидят, но он им нужен. Они знают, что он фанатичный исламист, им это известно. И они знают, что он направит к ним этих экстремистов (или, возможно, террористов).

— Турция приняла много беженцев из вашей страны.

— Многие из них из Сирии, но не все. На самом деле они из разных стран, не только из Сирии. Хотя большинство — сирийцы. Не все они экстремисты. Большинство из них террористами не являются. В основном сирийцы, бежавшие в Турцию, бежали как раз от террористов из Сирии, от их обстрелов и так далее.

Итак, Европа хочет, чтобы Эрдоган был, но при этом его боится. С другой стороны, допустим, отправка этих сирийских и прочих беженцев в Европу опасна, но опаснее всего для Европы поддерживать в Сирии террористов! Вот что опаснее всего. Это лицемерие. Как можно бояться этих нескольких миллионов, среди которых немного террористов, а большинство составляют умеренные, и при этом напрямую поддерживать орудующие в Сирии по меньшей мере десятки тысяч, а может быть, и сотни тысяч террористов, не опасаясь, что они отправятся в твою страну?

— Сообщается, что правительство Великобритании лишает бывших боевиков ИГИЛ британского гражданства. Тем временем в провинции Идлиб идут бои при участии российской авиации. Как скоро удастся вернуть контроль над этой территорией? Будет ли предусмотрена амнистия для тех, кто пытался свергнуть ваше правительство?

— Освобождение провинции Идлиб военными средствами займёт немного времени, но сперва мы планируем дать гражданским лицам возможность покинуть район. Это сейчас и происходит. Но им не дают беспрепятственно уйти на подконтрольные правительству территории, и они вынуждены выбираться оттуда тайно. Каждую неделю к нам таким образом как бы просачивается небольшое число семей. Желание уйти из Идлиба может грозить им смертью.

— А они устремляются на юг или на запад, в сторону Европы?

— На юг, на подконтрольные правительству территории, а также на восток. Нам очень важно дать мирным людям возможность уйти, чтобы они не пострадали.

— Расскажите о характере соглашения, заключённого между вами и Сирийскими демократическими силами. СМИ стран НАТО преподносят многие из действующих в Сирии организаций в качестве положительных героев. Идёт ли речь о каком-то разделении полномочий? Что представляют собой Сирийские демократические силы?

— СДС? Общий замысел состоит в том, чтобы вернуть полный контроль над территориями, куда входит сирийская армия, обеспечивая выполнение функций правительства, что приводит к полному восстановлению суверенитета над ними. В соглашении же речь идёт о перемещении позиций СДС на 30 километров южнее, с тем чтобы лишить Турцию предлога для вторжения в Сирию.

Сейчас у нас, скажем так, переходный период, во время которого бойцы СДС остаются при своём вооружении. Мы предложили им вступить в ряды сирийской армии. Кто-то ответил отказом, а кто-то на днях выразил согласие. Так что мы ещё не знаем, что будет дальше. Мы позвали их в нашу армию ради нормализации ситуации и её возвращения к довоенному состоянию, при котором во главе угла были только закон и государство.

— Курдские формирования за все эти годы просто устали? Вы, очевидно, понимаете, что они получали деньги от США, от ЦРУ… А теперь вы принимаете их обратно…

— Во-первых, СДС состоят не только из курдов. В этом объединении, помимо курдских, есть также арабские и другие формирования. Во-вторых, курды, входящие в состав СДС, — это лишь некоторая доля курдского населения, а большая его часть состоит в хороших отношениях с правительством и поддерживает его. Что же касается тех курдов, которые относятся к партии «Демократический союз», то именно им США обеспечили публичную поддержку, вооружение и финансовую помощь, и именно с ними занимались контрабандой нефти. Они, скажем прямо, агенты США. Большинство из них. Не скажу, что все, потому что насчёт всех я просто не знаю. Но последние несколько лет они действовали так: сначала позвали американцев и попросили их остаться, потом разозлились, когда те решили уйти, — и вот недавно отказались вступить в ряды сирийской армии.

— Разве ваше мнение об СДС отличается от того, что высказал бы господин Эрдоган?

— Об СДС? У Эрдогана есть своя повестка, и в ней две части: это его собственные цели, связанные с «Братьями-мусульманами»****, а также задачи, стоящие перед ним как перед марионеткой США. В его повестке первое сочетается со вторым. В то же время формирования, относящиеся к партии «Демократический союз», дали ему повод для вторжения в Сирию. Это вовсе не значит, что оно совершено на законных основаниях — Эрдоган здесь действует незаконно во всех смыслах этого слова, — но повод ему обеспечили. Он ведь годами говорил, что намерен устроить вторжение на север Сирии и очистить этот район от «террористов», под которыми имел в виду формирования, связанные с «Демократическим союзом». Они дали ему повод. Вот что произошло. Так что да, они были виноваты, но в конечном счёте вторжение осуществил Эрдоган.

— Хочу спросить вас о восстановлении страны. Некоторые говорят, что Сирия будет слишком зависеть от Китая и Ирана. По оценкам, речь идёт о $230 млрд. Вы ожидаете, что сирийцы, покинувшие страну, вернутся на родину и начнётся масштабное восстановление? Это может произойти в обозримом будущем?

— Не так скоро. Как вам известно, сейчас в отношении нас действует эмбарго. Американцы на протяжении последних двух лет делали всё, чтобы не пустить к нам не только юридических, но даже и физических лиц, желающих инвестировать в Сирию. Им говорили, что они тут же попадут под эмбарго. Так что многие инвесторы боятся направлять капитал в Сирию. Но это не самая большая проблема. Человеческих ресурсов для восстановления страны у нас хватает, дополнительные не требуются. Восстановление можно вести постепенно, и я бы не стал тревожиться насчёт этого эмбарго. А дружественные страны, такие как Китай, Россия и Иран, конечно, будут приоритетными участниками процесса восстановления Сирии.

— Считаете ли вы (и этот вопрос уже поднимался), что возвращение террористов, как вы их называете, массовый приток иммигрантов после начала военных действий в Ливии и Сирии как-то повлияли на решение Великобритании выйти из ЕС? Я имею в виду «иммиграцию» в…

— В Европу?.. Конечно, крайне правые политические силы воспользовались ситуацией в своих интересах. Но это крайне правые. Если же отвлечься от политических аспектов, то самое важное в условиях таких изменений в обществе — это то, насколько Европа готова и вообще в состоянии интегрировать иммигрантов.

Даже до нынешних событий европейские страны в последние десять лет сталкивались с массовым притоком иммигрантов и испытывали трудности с тем, чтобы встроить их в свою среду.

Сейчас данная проблема совершенно реальна, Франция, Великобритания и другие страны столкнулись с терроризмом. Это понятно, поскольку часть иммигрантов составляют экстремисты, террористы и те, кто не желает интегрироваться. Они стремятся в Европу только потому, что хотят покинуть родной регион — по разным причинам. Это и факторы безопасности, и экономические аспекты.

— И никакого сотрудничества в области безопасности не будет, чтобы помочь этим странам справиться с трудностями?

— Сейчас его нет, и мы к нему не готовы. Мы чётко заявили, что не намерены помогать в области безопасности любой стране, пока она действует против Сирии на каких-то направлениях — будь то экономика, безопасность, политика…

— Глава британской разведслужбы Алекс Янгер сказал о вас и Владимире Путине следующее: «Они хотят превратить Сирию в пустыню и назвать это «миром». Человеческая трагедия — душераздирающая».

— Ни один британский чиновник не вправе рассуждать о гуманитарной ситуации где бы то ни было. Великобритания участвовала во вторжении в Ирак, стала соучастником в убийстве более полутора миллионов иракских жителей, в ракетных ударах по территории Сирии, в эмбарго в отношении нашей страны, в убийстве сотен тысяч сирийцев. В конечном счёте Лондон является марионеткой Вашингтона. Так что у британцев нет права рассуждать о гуманитарной обстановке в какой-либо стране мира. Я уж не говорю о том, как они в прошлом вели себя в Индии. Не будем вспоминать колониальную эпоху, ограничимся современностью. Они просто не вправе рассуждать на эту тему.

— Последний вопрос — о выборах. Пройдут ли в Сирии всеобщие выборы в 2021 году?

— Обязательно.

— И в избирательном бюллетене будет более одного кандидата?

— В прошлый раз кандидатов было три, в следующий будет столько человек, сколько захотят баллотироваться. Таких людей будет несколько.

Полную версию интервью смотрите на RTД.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



*** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



**** «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.