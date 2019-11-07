Неоколониальная политика: как Госдеп США объяснил незаконный контроль нефтедобычи в Сирии

Нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают местные власти, заявили в Госдепе США. Ранее в Минобороны России сообщили, что добытое на указанных месторождениях чёрное золото контрабандно реализуется при содействии американской стороны, а вырученные средства поступают на счета частных военных компаний и спецслужб США. По мнению экспертов, заявление Госдепа призвано смягчить жёсткую риторику Дональда Трампа, который ранее не раз говорил о желании взять под контроль сирийские месторождения нефти. Аналитики также указали на то, что американские войска находятся в Сирии незаконно, и сравнили их действия по захвату нефтяных скважин с колониальной политикой.

Нефть в контролируемых американскими военными районах на востоке Сирии добывается «местными властями». Об этом журналистам западных СМИ сообщил представитель Госдепа США.

«Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в Госдепартаменте нет указаний от администрации что-либо делать с нефтяными месторождениями», — приводит Reuters ответ представителя ведомства на вопрос журналистов, участвуют ли США в разработке месторождений.

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В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что вся прибыль от продажи нефти достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам (СДС).

На восточном берегу реки Евфрат сосредоточено около 90% сирийской нефтедобычи. После образования «халифата» ИГ* на территории Восточной Сирии и Западного Ирака эта местность находилась под властью террористов, а сейчас контролируется курдскими вооружёнными формированиями Сирийских демократических сил, которые являются союзниками США.

Накануне агентство AP сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по защите нефтяных месторождений в этом регионе.

По словам источников агентства, предполагается присутствие в САР сотен американских военнослужащих, которые будут «защищать» значительную часть территории — от Дейр эз-Зора до Эль-Хасаки.

Как указывается в материале, данное решение главы Белого дома перечёркивает предположения о том, что основная часть дислоцированных в Сирии американских военных в скором времени вернётся из Сирии домой, как Трамп неоднократно обещал ранее.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

В беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что подобными неопределёнными высказываниями Госдеп США хочет представить дело так, будто американские силы не контролируют нефть, а лишь охраняют её от террористов.

«Сегодня оппоненты президента США обвиняют его в том, что он использует недра другой страны без разрешения официального правительства. Поэтому Госдеп использовал эту формулировку, чтобы смягчить жёсткие высказывания Трампа на этот счёт», — пояснил он.

Похититель добычи

На протяжении месяца, прошедшего с заявления Трампа о выводе американских войск из Сирии, президент США неоднократно подчёркивал важность контроля над сирийскими нефтяными месторождениями.

Именно под предлогом недопуска террористической группировки ИГ к нефтяным месторождениям было принято решение оставить часть военного контингента США на востоке Сирии, несмотря на то что Трамп первоначально обещал вернуть всех американских военных домой.

«Нефтяные месторождения, о которых говорилось в моей вчерашней речи о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединённые Штаты не захватили их с помощью курдов. Мы никогда не позволим «Исламскому государству» овладеть ими!» — написал Трамп в Twitter 24 октября.

The Oil Fields discussed in my speech on Turkey/Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2019

В ходе своего выступления после ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади Трамп повторно заявил, что США оставят своих военнослужащих в регионе для контроля за нефтью.

«Мы не хотим держать военнослужащих между Сирией и Турцией ещё 200 лет. Их противостояние тянется веками. Мы выводим войска. Но оставим военных для контроля за нефтью. Быть может, за неё придётся и побороться. Это не страшно. Вполне возможно, кто-то ещё захочет эту нефть, в таком случае они встретят серьёзный отпор. Там огромные запасы нефти», — пояснил Трамп.

Кроме того, в ходе этого же выступления президент США посетовал, что его предшественники не установили контроль над иракскими нефтяными месторождениями после вторжения в эту страну в начале 2000-х годов.

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«Если вы читали о жизни Дональда Трампа, то знаете, что я был гражданским. Я не имел никакого отношения к вводу войск в Ирак, был категорически против. Но всегда повторял: «Если они собираются войти в Ирак, то пусть оставят нефть себе». Но они этого не сделали», — добавил Трамп.

Вскоре Трамп открыто заявил, что США хотят не просто защитить сирийские нефтяные месторождения, но и оставить их под своим прямым контролем. В своём выступлении 29 октября Трамп сказал: «Мы хотим оставить нефть. $45 млн в месяц? Мы оставим нефть себе».

Подобные заявления он делал и задолго до того, как стал президентом.

«Ты выигрываешь войну, ты забираешь нефть… Ты ничего не крадёшь… Мы возвращаем себе $1,5 трлн в качестве компенсации», — говорил он в 2011 году в интервью телеканалу ABC о действиях США в Ираке.

Тогда же он заявлял, что США стоит вторгнуться в Ливию только в том случае, если это будет означать захват местных нефтяных месторождений.

«Ливия интересует меня только в том случае, если мы заберём нефть. В противном случае я не заинтересован», — пояснял Трамп в интервью газете The Wall Street Journal.

Американские военные патрулируют территорию возле нефтяных скважин на северо-востоке Сирии

AFP

© Delil Souleiman

Такую одержимость Трампа нефтью, теперь сирийской, подвергла критике кандидат в президенты от Демократической партии Тулси Габбард, которая последовательно протестует против участия Америки в сирийском конфликте.

Она заявила, что Трамп захватил нефтяные месторождения, которые по праву принадлежат сирийскому народу и нужны ему для выживания и налаживания жизни в стране.

«Это энергетические ресурсы, которые принадлежат сирийскому народу. И это позорит наших военных», — сказала политик в эфире телеканала Fox News.

Прокомментировал заявления Трампа и президент Сирии Башар Асад.

«Я утверждаю, что он лучший американский президент, однако не из-за его политики, а из-за его транспарентности, — цитирует Асада SANA. — Трамп говорит прозрачно, заявляя: «Нам нужна нефть». Это реальность американской политики, по крайней мере, со времён Второй мировой войны».

По словам главы государства, «реальность заключается в том, что американские президенты — это группа преступников, которые представляют интересы американского лобби», в том числе «нефтяных компаний и производителей оружия».

Право на нефть

26 октября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал действия США по установлению контроля над нефтеносными районами «международным государственным бандитизмом».

Он отметил, что ни в международном праве, ни в законодательстве США не содержится положений, согласно которым перед американскими военными могли быть поставлены задачи «по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и её народа».

Он отметил, что американские силы контролируют в Сирии добычу нефти и её реализацию.

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«Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой автономной администрации Восточной Сирии. А доход от контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США», — отметил Конашенков.

6 ноября замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти. Он отметил, что «распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть», должен сирийский народ.

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, США находятся на территории САР незаконно, нарушая нормы международного права. По его словам, такое поведение является проявлением неоколониализма со стороны Вашингтона.

«Это неоколониальная политика, поскольку американцы захватили территорию, игнорируя международные законы. Они демонстративно выкачивают ресурсы из территории другого государства и накачивают деньгами свои структуры, фирмы, связанные с добычей нефти, транспортировкой и её реализацией. Эта ситуация создаёт мощный прецедент», — сказал он в интервью RT.

Аналитик добавил, что непосредственно самой добычей нефти для американцев занимаются курдские формирования, которые сейчас контролируют нефтеносный регион.

«Они используют курдов как проамериканскую силу, на которую можно положиться. С помощью нефти курды покупают лояльность Вашингтона, но они могут это делать только до тех пор, пока у них есть чёрное золото. Как только они перестанут контролировать эти месторождения, лояльность и обязательства Вашингтона по отношению к ним исчезнут», — пояснил Данюк.

По словам Данюка, полученные от контрабандной продажи нефти средства американские спецслужбы могут использовать по своему усмотрению, не советуясь с конгрессом.

«Эти неучтённые деньги могут использоваться в самых разных схемах, в том числе в лоббировании своих интересов на сирийской территории через разного рода политические группы. Кроме того, это лёгкий способ обогатиться. Обладание этими ресурсами позволяет покупать лояльность разных политических сил, что в будущем может позволить дестабилизировать целую провинцию или регион», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.