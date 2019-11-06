МИД: Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефти в Сирии

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти.
МИД: Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефти в Сирии
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  • globallookpress.com

«Мы по вопросу данному — по вопросу сирийской нефти — с американцами взаимодействовать не будем», — приводит РИА Новости его слова.

Зам министра отметил, что Москва убеждена, «что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть».

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по защите нефтяных месторождений на востоке Сирии.

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