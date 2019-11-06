AP: Трамп одобрил расширенную военную миссию по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по защите нефтяных месторождений на востоке Сирии, передаёт Associated Press со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, этот шаг вызывает ряд «сложных юридических вопросов» по поводу того, смогут ли американцы наносить удары по сирийским, российским и другим силам в случае угрозы месторождениям.

По словам источников, предполагается присутствие в САР сотен американских военнослужащих, которые будут защищать значительную часть территории от Дейр эз-Зора до Эль-Хасаки.

Как указывается в материале, данное решение главы Белого дома перечёркивает предположения о том, что основная часть, более 1,2 тыс., военных Соединённых Штатов в скором времени вернётся из Сирии домой, как Трамп неоднократно обещал.

Ранее специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что нефтеносные районы должны контролироваться сирийским правительством и это является единственным выходом.

По данным российского Министерства обороны, госорганы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.