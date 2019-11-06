AP: Трамп одобрил расширенную военную миссию по защите нефти в Сирии
- Reuters
Как отмечает агентство, этот шаг вызывает ряд «сложных юридических вопросов» по поводу того, смогут ли американцы наносить удары по сирийским, российским и другим силам в случае угрозы месторождениям.
По словам источников, предполагается присутствие в САР сотен американских военнослужащих, которые будут защищать значительную часть территории от Дейр эз-Зора до Эль-Хасаки.
Как указывается в материале, данное решение главы Белого дома перечёркивает предположения о том, что основная часть, более 1,2 тыс., военных Соединённых Штатов в скором времени вернётся из Сирии домой, как Трамп неоднократно обещал.
Ранее специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что нефтеносные районы должны контролироваться сирийским правительством и это является единственным выходом.
По данным российского Министерства обороны, госорганы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.