Минобороны России обвинило США в контрабанде нефти в Сирии

Министерство обороны России сообщило, что государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, представленные космической разведкой Минобороны России снимки свидетельствуют о том, что сирийская нефть до и после разгрома боевиков «Исламского государства»* в Заевфратье «под надёжной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».

© Пресс-служба Минобороны России

«С учётом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает $30 млн», — заявил он.

Представитель Минобороны сообщил, что нефть в Сирии добывается с помощью оборудования, которое было предоставлено ведущими западными корпорациями в обход всех санкций.

Конашенков добавил, что бензовозы с нефтяных полей на востоке Сирии направляются контрабандой в другие страны под защитой военных США и ЧВК. При этом в случае нападения на караван «для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США».

© Пресс-служба Минобороны России

«Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой Автономной администрации Восточной Сирии. А доход от контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК», — заявили в ведомстве.

Конашенков отметил, что все углеводородные залежи и другие полезные ископаемые на территории Сирии принадлежат исключительно ей.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.