В Пентагоне заявили, что прибыль от сирийской нефти достаётся курдам
- РИА Новости
«Прибыль не идёт США, она достаётся СДС», — сказал журналистам представитель американского Минобороны Рэт Хоффман. Его слова приводит РИА Новости.
При этом ранее в Госдепе заявили, что нефть используется «на благо местных общин».
По словам главы Пентагона Марка Эспера, американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения и ответят на любые попытки других сторон установить над ними контроль.
Эту ситуацию прокомментировали в Минобороны России. Там заявили, что государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.