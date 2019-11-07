В Пентагоне заявили, что прибыль от сирийской нефти достаётся курдам

Прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам, заявили в Пентагоне.

«Прибыль не идёт США, она достаётся СДС», — сказал журналистам представитель американского Минобороны Рэт Хоффман. Его слова приводит РИА Новости.

При этом ранее в Госдепе заявили, что нефть используется «на благо местных общин».

По словам главы Пентагона Марка Эспера, американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения и ответят на любые попытки других сторон установить над ними контроль.

Эту ситуацию прокомментировали в Минобороны России. Там заявили, что государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.