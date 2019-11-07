Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

В госдепартаменте США сообщили, что на территориях Сирии, контролируемых американской армией, нефть добывают местные власти.

«Нефть добывается местными властями на благо местных общин», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя госдепартамента.

Он добавил, что у ведомства нет указаний от американской администрации насчёт нефтяных месторождений.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти.

6 ноября СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по защите нефтяных месторождений на востоке Сирии.