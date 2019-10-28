Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.

«США будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии... Вооружённые силы США будут давать серьёзный ответ любым силам, которые будут им угрожать», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Пентагона.

По его словам, когда был жив лидер террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади, эти месторождения были источником финансовых ресурсов ИГ, а сейчас США намерены предоставить доступ к данным ресурсам арабо-курдским Сирийским демократическим силам (СДС).

Ранее в Минобороны России заявили, что США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.