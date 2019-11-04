«Тактика бесконечной войны»: кандидат в президенты США обвинила Трампа в захвате сирийской нефти

Соединённые Штаты должны прекратить участвовать в военной кампании в Сирии, если американские вооружённые силы больше не ведут там борьбу с террористами, а лишь в нарушение норм международного права охраняют нефть, которая принадлежит сирийскому народу. Такое мнение высказала Тулси Габбард, баллотирующаяся на пост президента США в 2020 году. По её словам, лишение сирийцев источника ресурсов — пример американской «тактики бесконечной войны во имя смены режима». Как отмечают эксперты, изначально именно свержение Башара Асада было целью Вашингтона, но сделать это не получилось, так что американцы для компенсации неудачи намерены оставить под своим контролем нефтяные месторождения на севере САР.

Кандидат на пост президента Соединённых Штатов Америки от Демократической партии на выборах 2020 года Тулси Габбард в эфире Fox News подвергла критике позицию Дональда Трампа, который считает необходимым сохранять контроль над сирийскими нефтяными месторождениями. По её словам, такое поведение Вашингтона — ещё один пример современной осады Сирии, которая продолжается с 2011 года.

«Сирийский народ лишают основного источника ресурсов и энергии, которые нужны, чтобы выживать и налаживать жизнь. Это пример тактики бесконечной войны во имя смены режима в Сирии, которую, как я убеждена, не надо было и начинать и которую нужно прекратить сейчас», — заявила Габбард.

Член палаты представителей США от штата Гавайи также отметила, что основная задача военнослужащих — обеспечение безопасности Соединённых Штатов и американского народа, однако сейчас их вместо этого хотят привлечь к защите чужой собственности.

«К сожалению, президент Трамп изменил курс: если раньше он выступал за возвращение американских войск из Сирии на родину, то теперь он хочет оставить их в Сирии, но не для того, чтобы бороться с «Исламским государством»* и «Аль-Каидой»**, а для охраны нефтяных месторождений, не принадлежащих Соединённым Штатам. Эти месторождения принадлежат сирийскому народу», — подчеркнула политик.

Кроме того, 31 октября она внесла на рассмотрение в палату представителей США проект документа, в котором содержится «указание президенту в соответствии с пунктом C раздела 5 резолюции «О военных полномочиях» прекратить участие ВС США в не санкционированных конгрессом вооружённых столкновениях в САР».

В документе также указывается, что сохранение в Сирии американских военнослужащих для «обеспечения контроля над нефтью» — вопиющее нарушение международного права, поскольку «нефть, природные и земельные ресурсы Сирии принадлежат сирийскому народу, а не Соединённым Штатам».

Стоит отметить, что ранее российские власти также подчеркнули, что заявление Вашингтона о защите «нефтяных полей от террористов» идёт вразрез с провозглашаемыми ими «идеалами свободы и лозунгами по борьбе с терроризмом». При этом Минобороны России представило спутниковые снимки, из которых следует, что американские спецслужбы и частные военные компании занимаются контрабандой нефти из САР в обход собственных же санкций.

«Нефть опять же. ИГИЛ — бог с ним, а вот нефть будут «оберегать», чтобы её не «захватило» сирийское государство», — отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24».

«Направлены на расширение влияния США»

Габбард совершенно права, когда говорит, что «конфликт в Сирии был направлен на захват и смену режима в республике», подчеркнул эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он заметил, что все международные споры, которые затевает Вашингтон, направлены исключительно на расширение влияния США.

«Очень мало случаев, когда такие конфликты приносят что-то той стране, где это затевается. Что касается ситуации в Сирии, захват нефтяных месторождений не был главой целью Вашингтона. Конфликт с самого начала был продолжением Арабской весны, и должен был привести к власти в САР умеренный мусульманский режим вместо враждебного Вашингтону светского режима. Собственно, ставка делалась на то, что к власти придут подконтрольные США мусульмане. Из этого ничего не получилось. Сейчас захват нефтяных месторождений выглядит некой сделкой между Трампом и американской политической элитой. Это должно показать, что Сирию не сдали и есть компенсация. Теперь всё будет преподноситься так, как будто это и была изначальная задача», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заметил, что все заявления политиков в США в данный момент стоит рассматривать как направленные на электорат, поскольку до президентских выборов остаётся год.

Бронеавтомобили армии США возле нефтяного месторождения в Сирии

AFP

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«Сирийская кампания, как и позиционировал американский лидер — тяжёлое наследие Обамы. То есть у него задача продемонстрировать избирателю, что весь негатив, связанный с вторжением в САР Трамп нейтрализовал и пытается извлечь из этого ещё и позитив. Отсюда и заявления про контроль над сирийской нефтью. А у его оппонентов основная задача весь негатив для США, связанный с Сирией, переложить на Трампа. Это сложная игра и она только начинается», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Ранее бывший вице-президент Соединённых Штатов Джо Байден, который также намерен побороться за пост главы государства в 2020 году, обвинил Дональда Трампа в отсутствии какого-либо внешнеполитического курса. По его словам, действия главы Белого дома привели к тому, что США начали сдавать позиции на Ближнем Востоке, позволив России и Ирану усилить своё влияние в регионе.

«Собираюсь заново создать Демократическую партию»

Обратим внимание, что Габбард длительное время выступает против политики военного вмешательства США в дела суверенных государств. В 2017 году она посещала Сирию, где встретилась с президентом республики Башаром Асадом, за что подверглась критике со стороны ряда американских политиков и СМИ.

В начале этого года, когда она объявила о намерении баллотироваться на пост главы государства, Габбард отметила, что в случае своего избрания постарается остановить «новую холодную войну» и снизить вероятность возникновения ядерного конфликта.

«Я найду мужество, чтобы встречаться как с друзьями, так и с противниками в интересах мира и нашей национальной безопасности. Поскольку, если у нас не хватает мужества для встреч с теми, с кем мы не соглашаемся, то единственная альтернатива — это война», — говорила конгрессмен в феврале.

При этом американские СМИ успели навесить на Габбард ярлык «агента Кремля».

В октябре бывший госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон, которая высказалась о некой женщине, которая является «любимым кандидатом русских». Она не называла конкретного имени, однако пресса сразу указала на Габбард. В ответ Тулси назвала бывшую первую леди США «королевой среди разжигателей войны и олицетворением коррупции», призвав официально вступить в гонку за пост президента.

Отметим, что в интервью Fox News Габбард подчеркнула, что не собирается становиться кандидатом от некой третьей политсилы (о кандидате от третьей партии как раз рассуждала Клинтон), если не сумеет победить на праймериз Демпартии. Кроме того, член палаты представителей подвергла критике Национальный демократический комитет. По её словам, руководство демократов заранее решает, кто будет его фаворитом, не опираясь на голоса рядовых избирателей.

«Став кандидатом от демократов и президентом, я собираюсь заново создать Демократическую партию. Эта партия будет по-настоящему представлять интересы американского народа, бороться за него и его благосостояние, за процветание нашей страны и охранять наши национальные ресурсы на этой планете», — сказала Габбард.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.