Горючая точка: как США планируют сохранить контроль над нефтяными месторождениями Сирии

Американские военные «взяли под охрану» нефтяные месторождения в Сирии и останутся в стране с целью «защиты их от террористов», заявил Дональд Трамп. Ранее глава Пентагона Марк Эспер отмечал, что такие меры необходимы, чтобы нефтеносные районы не оказались под контролем террористических группировок. Однако, как полагают эксперты, в действительности речь идёт о противодействии США официальному Дамаску и Турции. Минобороны РФ уже обвиняло Вашингтон в создании схем незаконной добычи и контрабанды сирийской нефти. Политологи называют планы Белого дома вмешательством во внутренние дела Сирии и нарушением её территориальной целостности.

Часть американских войск останется в Сирии для охраны нефтяных месторождений. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе специализированного выступления, посвящённого ситуации в северной Сирии.

«Мы взяли нефть под охрану, поэтому небольшой американский контингент останется в регионе, где находится нефть. Мы будем её защищать и решать, что с ней делать в будущем», — сообщил президент США.

Он также подтвердил, что американские войска останутся на базе Эт-Танф на юго-востоке Сирии.

Ранее о необходимости сохранить присутствие военного контингента США в нефтяных районах Сирийской Арабской Республики заявлял и министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер. 21 октября он сообщил журналистам, что это мера необходима, чтобы энергоресурсы не попали в руки террористов.

«Процесс вывода американских войск займёт недели, а не несколько дней, при этом часть из них останется в деревнях, прилегающих к нефтяным полям на северо-востоке Сирии, с целью не допустить возможности прибытия группировки ИГ* и других для использования этих ресурсов», — отмечал Эспер.

«Мы что-нибудь придумаем»

Президент США Дональд Трамп не впервые говорит о необходимости сохранить контроль над сирийской нефтью. 21 октября на встрече с представителями своей администрации он отметил, что в эти районы могут прийти американские нефтяные компании.

Дональд Трамп делает заявление по Сирии

© Tom Brenner/Reuters

«Мы что-нибудь придумаем с курдами, чтобы у них были какие-то деньги, какой-то приток средств. Может, сделаем так, чтобы одна из наших крупных нефтяных компаний начала там работу и делала это как следует. Но приток денежных средств у них будет. А сейчас его, по сути, нет. Идёт борьба. Это небольшой нефтяной район, но все дерутся за то, что там есть», — объяснил свои планы Трамп.

Глава юридического комитета сената США сенатор Линдси Грэм, комментируя слова Трампа в своём Twitter, заявил, что контроль со стороны США над нефтяными месторождениями Сирии не позволит Ирану и Башару Асаду улучшить своё финансовое положение. По мнению сенатора, часть денег от продажи сирийской нефти нужно использовать для оплаты содержания американских военных в Сирии.

Как отметил в интервью американскому журналу The National Interest бывший специальный посланник США по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк, Госдеп США ещё под руководством Рекса Тиллерсона, хорошо знакомого с нефтяной индустрией, прорабатывал планы реализации сирийской нефти. Однако в то время американское внешнеполитическое ведомство не нашло способ легально эксплуатировать сирийские нефтяные запасы без соответствующего разрешения официального Дамаска.

По словам Макгёрка, если США сейчас начнут добывать и продавать сирийскую нефть, то превратятся в «контрабандистов».

Напомним, в июле в Генштабе ВС России обвинили американцев в «разграблении национальных богатств Сирии». Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что под прикрытием американских ЧВК в регионе была создана «криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти» с месторождений, которые расположены на восточном берегу Евфрата (Конако, Аль-Омар и Аль-Танак).

Нефтяное богатство

Напомним, что в 2011 году, ещё до начала гражданской войны в Сирии, по данным Международного валютного фонда, значительная часть доходов сирийского правительства обеспечивалась продажей нефти. Страна ежедневно добывала около 380 тыс. баррелей.

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В августе 2011 года в справке Министерства энергетики США отмечалось, что, хотя объёмы нефтегазовых залежей Сирии достаточно скромные по ближневосточным меркам, эти месторождения имеют «стратегическое» значение с точки зрения региональной безопасности и перспективы транзита углеводородов.

В целом аналитики отмечают, что даже до войны Сирия добывала не так много нефти — всего 0,5% от общемирового объёма, однако эта отрасль была крайне важна для экономики страны.

По оценкам 2011 года, которые приводит агентство Reuters, Сирия располагала 2,5 млрд баррелей доказанных запасов нефти.

Большая часть месторождений находится в центре и на востоке Сирии в провинции Дейр эз-Зор. Эти районы сейчас заняты курдскими формированиями, находившимися ранее под опекой Соединённых Штатов. В 2014-м нефтяные месторождения Сирии попали под контроль ИГ. Контрабанда чёрного золота стала одним из центральных источников дохода террористов.

В 2017 году курды при поддержке американцев отбили у исламистов нефтяные месторождения к востоку от Евфрата. В то же самое время Сирийская арабская армия взяла под свой контроль запасы углеводородов в центральной части страны. Однако крупнейшие месторождения — Аль-Танак, Аль-Омар и Дейро — отошли проамериканским силам. Ранее сирийские курды захватили крупное месторождение Аль-Джбесса (Al-Jbessa) в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

При этом в последний год в мировых СМИ время от времени появлялись сообщения о том, что нефть, которую добывали на этих месторождениях, курды продавали официальному Дамаску.

«Стратегически важный для США регион»

«Вероятно, присутствие американцев около нефтяных месторождений может обеспечить прикрытие для дальнейших миссий по борьбе с терроризмом в Сирии при сохранении в этой стране небольшого присутствия, согласно желаниям Трампа», — предположил в интервью журналу Foreign Policy Майкл Шарнофф, доцент Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии при Университете национальной обороны США.

Колонна американских войск, прибывшая из Сирии в Ирак

© Azad Lashkari/Reuters

Как сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, Минобороны США планирует добиться разрешения Белого дома на отправку в Сирию половины бронетанковой батальонной боевой группы — более 30 танков — для охраны нефтяных полей в Сирии. Цель этого манёвра — не только защита нефти от ИГ, но также от сирийского правительства и Ирана.

Учитывая всё вышесказанное, эксперты отмечают, что громкие заявления Вашингтона о грядущем выводе своих войск из Сирии изначально выглядели весьма сомнительно.

«Совершенно очевидно, что США не уйдут из Сирии, поскольку это стратегически важный с точки зрения интересов Белого дома регион. Речь идёт и об ослаблении Ирана, о выдавливании России с Ближнего Востока», — заявил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

В свою очередь, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов предположил в беседе с RT, что Вашингтон не намерен допустить того, чтобы нефтяные месторождения Сирии оказались либо под контролем правительственных войск, либо достались формальным союзникам США по НАТО из Анкары.

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«То, что американцы пытаются защитить месторождения от игиловцев — полная ерунда, — утверждает Балмасов. — Они будут охранять эти районы от захвата войсками Асада и Эрдогана».

Сейчас, по словам эксперта, «кое-какие деньги» за продажу сирийской нефти «достаются американцам», но главный фактор, заставляющий Вашингтон удерживать контроль над нефтяными вышками, — стремление удержать в своих руках «важный рычаг политического давления на стороны сирийского конфликта».

«Главное значение нефть имеет для сил, которые находятся внутри Сирии, в том числе правительства Башара Асада, для них это серьёзный источник дохода, а для американцев это мелочь», — отмечает политолог.

«Серьёзное подспорье для страны»

23 октября заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии должны перейти «под контроль Дамаска, под контроль легитимного правительства». О необходимости вывода всех американских войск из ближневосточного государства заявил на следующий день и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства», — отметил Песков.

О незаконности попыток присвоить себе сирийскую нефть говорят и в США. Так, сенатор от штата Вермонт и один из наиболее популярных кандидатов в президенты от Демократической партии Берни Сандерс отметили, что Трамп в нарушение Конституции Соединённых Штатов подвергает бойцов армии США необоснованному риску.

«Президент Трамп объявил, что собирается оставить в Сирии контингент для защиты месторождений нефти. Насколько мне известно, конгресс никогда не санкционировал размещение сил США для охраны сирийских экономических ресурсов. Подвергать американские войска опасности с такой целью незаконно и неконституционно», — заявил Сандерс в своём Twitter.

President Trump announced he will keep troops in Syria to protect oil fields. Last I checked, Congress never authorized U.S. forces to be deployed to secure Syria’s economic resources. Putting U.S. forces in harm’s way for this purpose is illegal and unconstitutional. https://t.co/zagOw99YEd — Bernie Sanders (@SenSanders) 23 октября 2019 г.

По словам Бориса Долгова, Соединённые Штаты в который раз грубо нарушают международное право.

«То, что США планируют охранять нефтяные месторождения Сирии — это откровенное вмешательство во внутренние дела этого государства. Речь идёт о его территориальный целостности, о тех нефтяных месторождениях, которые принадлежат сирийскому народу», — отметил эксперт.

По его словам, это «стратегически важные месторождения, которые могут быть использованы для восстановления Сирии и сирийской экономики». Схожей точки зрения придерживается и Сергей Балмасов.

«Эти месторождения могут сыграть серьёзную роль в процессе восстановления страны после гражданской войны. Наличие нефти привлекает внимание потенциальных инвесторов. Это было бы серьёзное подспорье для страны, которая разрушена войной», — отмечает политолог.

Военнослужащие Сирийской арабской армии

© SANA / AFP

В то же время, эксперты сомневаются в том, что остающиеся в Сирии американские войска могут вступить в прямое боестолкновение с частями сирийской армии, которые берут под свой контроль территории восточнее Евфрата.

«Пока Россия участвует в урегулировании этого конфликта, столкновения между сирийскими войсками и американскими военными маловероятны», — подытожил Балмасов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014