МИД России призвал вернуть Дамаску нефтяные объекты в Сирии

Нефтяные объекты на северо-востоке Сирии должны перейти под контроль официального Дамаска. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Под контроль Дамаска, под контроль легитимного правительства должно всё перейти», — цитирует Интерфакс дипломата.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены оставить часть войск в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.

По его словам, это необходимо, чтобы не допустить взятия под контроль этой местности боевиками террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.