МИД России призвал вернуть Дамаску нефтяные объекты в Сирии
- РИА Новости
«Под контроль Дамаска, под контроль легитимного правительства должно всё перейти», — цитирует Интерфакс дипломата.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены оставить часть войск в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.
По его словам, это необходимо, чтобы не допустить взятия под контроль этой местности боевиками террористической организации «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.