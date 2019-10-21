США оставят часть своих военных около нефтяных полей в Сирии

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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американская сторона намерена оставить часть своих войск в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.
США оставят часть своих военных около нефтяных полей в Сирии
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, данное решение Эспер объяснил стремлением США не допустить взятия под контроль этой местности боевиками террористической организации «Исламское государство»*.

«Процесс вывода американских войск займёт недели, а не несколько дней, часть из них останется в деревнях, прилегающих к нефтяным полям на северо-востоке Сирии с целью не допустить возможности прибытия группировки ИГ и других для использования этих ресурсов», — сказал он.

Соответствующее заявление глава Пентагона сделал во время своего выступления в ходе пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле.

Ранее Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.

7 октября американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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