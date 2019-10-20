В Пентагоне заявили о переброске около 1000 военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.

«Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях... Текущий план состоит в передислокации этих сил в западный Ирак», — приводит ТАСС его слова.

Министр обороны США уточнил, что в переброске будут участвовать около 1 тыс. человек.

7 октября американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ситуации с Сирией США ведут «опасную игру», которая может всколыхнуть весь регион.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.