В Пентагоне заявили о переброске около 1000 военных из Сирии в Ирак

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Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.

«Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях... Текущий план состоит в передислокации этих сил в западный Ирак», — приводит ТАСС его слова.

Министр обороны США уточнил, что в переброске будут участвовать около 1 тыс. человек.

7 октября американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой. 

9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ситуации с Сирией США ведут «опасную игру», которая может всколыхнуть весь регион.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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