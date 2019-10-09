Лавров заявил о ведении США «опасной игры» в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что США ведут «опасную игру» в ситуации с Сирией, которая может всколыхнуть весь регион.

«Американцы, конечно же, должны понимать, что те процессы, которые при их участии на северо-востоке Сирии развернулись за последние пару-тройку лет, они просто являются прямым нарушением требований резолюции Совета Безопасности об уважении территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики», — сказал он, отвечая на вопрос RT.

Как отметил Лавров, США «организовывали квази-государственные структуры, обеспечивали их жизнедеятельность и жизнеспособность, и очень активно продвигали курдскую тему».

«Причём таким образом её продвигали, который вызывал возражение у арабских племён, традиционно проживавших на этих территориях. Это очень опасная игра. И я вот убедился, когда мы были на днях в Ираке, разговаривали с иракскими курдами… они крайне встревожены тем, что такое, знаете, лёгкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать», — подчеркнул глава МИД.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов и направляют им материальную помощь и оружие.

В начале октября в Турции заявили о возможности начать военную операцию на севере Сирии.

Американский сенатор Линдси Грэм отметил, что США введут санкции против Турции, если Анкара «вторгнется в Сирию».

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.