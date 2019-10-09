«Полны противоречий и отражают недоговороспособность»: Лавров о действиях США в Сирии

Короткая ссылка
RT
Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане. Министры обсудили вопросы двустороннего регионального сотрудничества, в частности Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря и взаимодействие в ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОБСЕ. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить