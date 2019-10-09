«Полны противоречий и отражают недоговороспособность»: Лавров о действиях США в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане. Министры обсудили вопросы двустороннего регионального сотрудничества, в частности Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря и взаимодействие в ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОБСЕ. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.