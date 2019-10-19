Сенатор США раскритиковал намерение Трампа вывести военных из Сирии

Американский конгрессмен, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл раскритиковал намерение президента США Дональда Трампа вывести военных из Сирии, назвав этот шаг стратегической ошибкой.

Как считает сенатор, вывод войск из Сирии поставит безопасность американского народа и США под угрозу, а также «ободрит врагов и ослабит важные альянсы». Соответствующий материал опубликован на сайте газеты The Washington Post.

По словам Макконнелла, подобные решения, в частности вывод военных из Афганистана и Ирака, повлекли за собой тяжкие последствия, в том числе «заложение основы для теракта 11 сентября» и «процветание «Исламского государства»* в Ираке».

«Американские войны останутся «бесконечными» только в том случае, если США откажутся побеждать в них», — заявил политик.

Ранее Трамп объявил о готовности США «выйти из бесконечных войн» и отозвать американских военнослужащих из Сирии.

После этого высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не выводят все свои войска из САР, а перемещают военнослужащих, которые находятся на севере страны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.