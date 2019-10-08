В Пентагоне заявили о выводе военных с севера Сирии из-за Турции
По его словам, в то же время американское военное присутствие на территории Сирии осталось неизменным.
Он добавил, что в Пентагоне считают, что лучшим путём для поддержания стабильности будет создание зоны безопасности на севере Сирии.
«К сожалению, Турция решила действовать в одностороннем порядке. В результате мы вывели силы США с севера Сирии, с пути потенциального турецкого вторжения, чтобы обеспечить их безопасность», — цитирует Хоффмана РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что любые безосновательные боевые действия со стороны Турции «будут иметь разрушительные последствия для её экономики и очень хрупкой валюты».