В Пентагоне заявили о выводе военных с севера Сирии из-за Турции

Американские военные были выведены с севера Сирии в связи с планируемой Турцией военной операцией. Об этом заявил представитель пресс-службы Минобороны США Джонатан Хоффман.

По его словам, в то же время американское военное присутствие на территории Сирии осталось неизменным.

Он добавил, что в Пентагоне считают, что лучшим путём для поддержания стабильности будет создание зоны безопасности на севере Сирии.

«К сожалению, Турция решила действовать в одностороннем порядке. В результате мы вывели силы США с севера Сирии, с пути потенциального турецкого вторжения, чтобы обеспечить их безопасность», — цитирует Хоффмана РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что любые безосновательные боевые действия со стороны Турции «будут иметь разрушительные последствия для её экономики и очень хрупкой валюты».