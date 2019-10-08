В Пентагоне заявили о выводе военных с севера Сирии из-за Турции

Короткая ссылка
Американские военные были выведены с севера Сирии в связи с планируемой Турцией военной операцией. Об этом заявил представитель пресс-службы Минобороны США Джонатан Хоффман.

По его словам, в то же время американское военное присутствие на территории Сирии осталось неизменным. 

Он добавил, что в Пентагоне считают, что лучшим путём для поддержания стабильности будет создание зоны безопасности на севере Сирии.

«К сожалению, Турция решила действовать в одностороннем порядке. В результате мы вывели силы США с севера Сирии, с пути потенциального турецкого вторжения, чтобы обеспечить их безопасность», — цитирует Хоффмана РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что любые безосновательные боевые действия со стороны Турции «будут иметь разрушительные последствия для её экономики и очень хрупкой валюты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить