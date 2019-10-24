«Показать инициативу»: как Германия стремится принять участие в урегулировании сирийского кризиса

В правительстве ФРГ заявили, что решение сирийского кризиса не должно ограничиваться Россией и Турцией. В Берлине выступают за более активное участие Европы в сирийском урегулировании, отметил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт. Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала создать в Сирии зону безопасности под международным контролем, не исключив отправку туда бундесвера. Генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрил такие планы, однако в Кремле отметили, что это предложение «нужно изучать».

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что разрешение кризиса в Сирии «не ограничивается Россией и Турцией».

«Европа должна работать над этими событиями, развивающимися у границ нашего континента», — добавил он.

По словам представителя германского руководства, правительство Федеративной Республики Германия уже анализирует соглашение, которое накануне утвердили президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Зайберт подчеркнул, что в Берлине собираются обсудить ряд вопросов, касающихся документа, с РФ и Турецкой Республикой.

Напомним, что 22 октября по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи Владимир Путин заявил о принятии судьбоносных решений по Сирии. Турецкий и российский лидеры согласовали меморандум о взаимопонимании, разграничивающий зоны контроля турецких и сирийских военных в регионе. Согласно этому документу, официальное правительство Сирии восстанавливает контроль над большей частью границы страны с Турцией, за исключением зоны, где Анкара проводит операцию «Источник мира», — между Тель-Абьядом и Рас-Аль-Айном.

Курдские вооружённые формирования по этому меморандуму должны быть отведены от границы с Турцией на 30 км. Причём за ходом этого процесса должна проследить российская военная полиция. Когда перемещение завершится, российские военные полицейские вместе с турецкими коллегами начнут совместно патрулировать приграничную зону.

Немецкое предложение

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, также возглавляющая правящую партию «Христианско-демократический союз» (ХДС), выступила с предложением создать в Сирии международную зону безопасности с участием Турции, России и европейских стран. Это заявление прозвучало за день до встречи Путина и Эрдогана в Сочи. По словам Карренбауэр, инициатива была согласована с канцлером Германии Ангелой Меркель. Теперь министр намерена обсудить её с коллегами по НАТО на министерской встрече, которая пройдёт 24—25 октября в Брюсселе.

По мнению главы германского оборонного ведомства, зона безопасности под международным контролем позволит продолжить борьбу с ИГ* в Сирии и обеспечит «возвращение беженцев». Кроме того, по её мнению, не стоит отдавать решение вопросов о судьбе этого региона на откуп Москве и Анкаре.

«Не стоит говорить только лишь о том, что Европа не должна быть сторонним наблюдателем. Необходимо также вносить собственные предложения, придавая импульс дискуссии», — цитирует Аннегрет Крамп-Карренбауэр телеканал Euronews.

Хотя, судя по заявлению немецкого министра обороны, её инициатива нацелена в первую очередь на политическое разрешение сирийского кризиса, она не исключила участие бундесвера в миротворческой миссии в Сирии, отметив, что вопрос отправки немецких военнослужащих за рубеж — прерогатива бундестага.

Военнослужащие бундесвера

Reuters

© Fabrizio Bensch

В свою очередь, глава комитета бундестага по международным делам и однопартиец Крамп-Карренбауэр Норберт Рёттген в интервью газете BILD поддержал возможное участие германского военного контингента в миротворческой миссии в Сирии.

Как отмечают источники агентства Reuters, министр обороны Германии заявляла правительству, что намерена заручиться мандатом Совета безопасности ООН для реализации своей идеи. Сейчас ФРГ — один из непостоянных членов Совбеза.

Неоднозначная реакция

Идея Крамп-Карренбауэр о зоне безопасности под международным контролем в Сирии была воспринята с недоумением её ближайшим коллегой — министром иностранных дел Хайко Маасом.

Он заявил, что невысоко ценит «смс-дипломатию», намекнув на то, что получил уведомление о плане министра обороны именно таким нетрадиционным способом. Также Маас, член Социал-демократической партии Германии, назвал идею Крамп-Карренбауэр партийной инициативой ХДС. По его словам, план вызвал раздражение у внешнеполитических партнёров Берлина.

Ангела Меркель, в свою очередь, напротив, поддержала министра обороны, которая считается основным кандидатом на роль преемницы германского канцлера на посту главы правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 октября заявил, что предложение германского министра обороны «нужно изучать». На следующий день замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил журналистам, что Москва не видит «необходимости в принятии каких-то дополнительных мер» вдобавок к российско-турецким договорённостям.

Не получил план немецкого министра обороны и однозначной поддержки со стороны Парижа.

В то же время 23 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил с Аннегрет Крамп-Карренбауэр её инициативу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Francois Lenoir

«Я приветствую то, что у союзников по НАТО есть предложения относительно того, как двигаться дальше», — подчеркнул генсек альянса.

Приветствовала предложения из Берлина и представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. Однако, по её словам, Вашингтон не присоединится к миротворческим силам в Сирии, если они там появятся.

При этом, как предположил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, инициатива Крамп-Карренбауэр «согласована с американскими союзниками». Противодействие же со стороны немецкого МИД объясняется противоречиями внутри правящей коалиции ФРГ.

«Совместными усилиями России и Турции американским военным в Сирии дали от ворот поворот. Заявление Берлина — это попытка американцев влезть в окно после того, как их выставили за дверь. Что будет означать на практике введение какого-нибудь миротворческого контингента европейских стран в Сирию? По сути, это войска НАТО, следовательно, это союзники американцев по военно-политическому блоку», — пояснил Камкин.

В то же время эксперт не исключил, что предлагаемая возможной преемницей Меркель зона безопасности в Сирии — её личная политическая инициатива.

«Эту версию отвергать также не стоит, потому что госпожа Карренбауэр — человек, который достаточно быстро принимает решения», — считает политолог.

«Не мешать восстанавливать порядок»

Стоит отметить, что предложение немецкого министра обороны создать зону безопасности под международным контролем в Сирии поступило на фоне новых попыток Франции и Германии сыграть свою роль в урегулировании кризиса. 18 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил «с премьер-министром Джонсоном и канцлером Меркель в ближайшие недели встретиться с президентом Эрдоганом в Лондоне». Также французский президент назвал вывод американских войск из Сирии «грубой ошибкой» Запада и НАТО.

На следующий день Ангела Меркель обсудила с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, а 21 октября по инициативе Парижа состоялся телефонный разговор на ту же тему между Путиным и Макроном. Всё это время в Берлине и Париже осуждали действия Турции в Сирии и даже ввели эмбарго на поставку оружия Анкаре.

«Видимо, они не ожидали, что Турция и Россия могут договориться так быстро и эффективно, — отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин. — Возможно, они хотят показать свою инициативу, свою силу, не позволить России и Турции действовать без участия третьей стороны, Европы».

Однако, как подчёркивает эксперт, никаких реальных шагов европейцы в Сирии без взаимодействия с Россией и Турцией предпринять не могут. По мнению Александра Камкина, более эффективным вкладом в нормализацию обстановки в Сирии было бы содействие европейских держав восстановлению страны.

Российские военные полицейские на бронеавтомобилях «Тигр» впервые организовали патруль в городе Мембидж в восточной части провинции Алеппо

© Министерство обороны РФ

«Самый ценный вклад, который они могли бы сделать, это не мешать восстанавливать конституционный порядок в стране, — отмечает эксперт. — К тому же, перед Сирией сейчас остро стоит вопрос экономического восстановления, которое потребует огромных средств».

Юрий Зинин, в свою очередь, напомнил, что ранее Москва уже предлагала странам Европы вложиться в восстановление Сирии.

«Какого-то такого позитивного ответа не было получено, хотя какие-то намёки, что они не против, были. Никто вроде не отказывался, но и не содействовал, помощь увязывали с выполнением ряда политических требований», — подчеркнул эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.