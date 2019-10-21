В ФРГ предложили создать международную зону безопасности в Сирии

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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать в Сирии на границе с Турцией международную зону безопасности при участии Москвы и Анкары.
В ФРГ предложили создать международную зону безопасности в Сирии
  • © Michael Kappeler/dpa
  • globallookpress.com

По её словам, для урегулирования ситуации в Сирии необходимо выработать решение, которое позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе и «добровольное возвращение беженцев».

«Вопрос, как может выглядеть это решение, заключается в создании контролируемой международным сообществом зоны безопасности при привлечении Турции и России с целью деэскалации ситуации», — цитирует её Süddeutsche Zeitung.

Глава Минобороны Германии считает, что это также поможет в борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство»* и обеспечит реализацию конституционного процесса в Сирии.

Крамп-Карренбауэр сообщила, что уже согласовала свою инициативу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и намерена представить предложение западным партнёрам на встрече министров обороны стран НАТО 24–25 октября в Брюсселе.

Ранее лидер России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с французским президентом Эммануэлем Макроном.

19 октября также состоялись телефонные переговоры Путина и Меркель, в ходе которых стороны отметили важность запланированного на конец октября первого заседания конституционного комитета САР.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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