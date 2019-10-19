Путин отметил важность учёта интересов всех этнических групп в Сирии

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Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что в процессе политического урегулирования ситуации в Сирии должны быть учтены интересы всех этнических групп сирийского народа.
Путин отметил важность учёта интересов всех этнических групп в Сирии
  • Reuters

«Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны», — сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Меркель также отметили важность запланированного на конец октября первого заседания конституционного комитета САР.

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить на встрече с Путиным в Сочи 22 октября новый этап реализации шагов по Сирии, а также договориться о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.

В Кремле, комментируя военную операцию Турции на севере САР «Источник мира», призвали Анкару действовать соразмерно ситуации.

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