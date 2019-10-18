Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.

«Наша цель — добиться разумного соглашения с Россией. Наше условие — чтобы террористы Рабочей партии Курдистана были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский) режим», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, если Манбидж окажется под контролем сирийского правительства, у Турции не будет причин для беспокойства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Турции на переговорах в Сочи 22 октября намерены обсудить сирийское урегулирование.

16 октября Эрдоган заявил, что Турция не стремится к контролю над Манбиджем.

15 октября в Минобороны России сообщили, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над Манбиджем и близлежащими населёнными пунктами.