Эрдоган: Турция не стремится к контролю над Манбиджем

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не стремится к контролю над Манбиджем.
Эрдоган: Турция не стремится к контролю над Манбиджем
  • Reuters

«Турция не стремится к контролю над Манбиджем. Неважно, кто дислоцирован в этом районе Сирии — российские военные или армия Асада. Главное, чтобы в Манбидже не было террористов», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Он подчеркнул, что «цель Турции — передать Манбидж его истинным владельцам — сирийцам» и «никаких иных целей у Турции нет, она не претендует на сирийские территории».

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Позднее Эрдоган заявил, что турецкая армия не войдёт в сирийский Манбидж.

В Минобороны России сообщили, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над Манбиджем и близлежащими населёнными пунктами.

Позднее военные полицейские России на бронеавтомобилях «Тигр» впервые провели патрулирование в этом городе.

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