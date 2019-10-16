Путин и Эрдоган обсудят сирийское урегулирование в Сочи 22 октября

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 22 октября намерены обсудить сирийское урегулирование.
Путин и Эрдоган обсудят сирийское урегулирование в Сочи 22 октября
  • Reuters
  • © Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin

Об этом сообщает РИА Новости.

«Будут», — сказал Песков, подтвердив планы двух лидеров обсудить вопросы сирийского урегулирования.

Ранее администрация президента Турции сообщила, что Эрдоган намерен посетить Сочи 22 октября.

15 октября российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора пригласил Эрдогана в Россию.

Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, прибывающим в Сочи 22 октября, вопросы сирийского урегулирования, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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