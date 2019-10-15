Путин пригласил Эрдогана в Россию

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Российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора пригласил в Россию турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Кремля.

«Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято», — говорится в сообщении.

В Кремле также рассказали, что лидеры в ходе телефонной беседы затронули сирийский вопрос, подчеркнув необходимость предотвращения конфликтов между турецкими и сирийскими военными.

Как подчёркивал Эрдоган, у Турции нет никаких проблем с Россией по ситуации в Сирии. По его словам, он находится «на связи» с Путиным.

14 октября в Кремле заявили, что Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию. 

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