Путин пригласил Эрдогана в Россию
«Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято», — говорится в сообщении.
В Кремле также рассказали, что лидеры в ходе телефонной беседы затронули сирийский вопрос, подчеркнув необходимость предотвращения конфликтов между турецкими и сирийскими военными.
Как подчёркивал Эрдоган, у Турции нет никаких проблем с Россией по ситуации в Сирии. По его словам, он находится «на связи» с Путиным.
14 октября в Кремле заявили, что Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию.