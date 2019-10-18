Эрдоган назвал встречу с Путиным «этапом реализации шагов по Сирии»
- Reuters
Как передаёт Anadolu, Эрдоган назвал предстоящую встречу «очередным этапом реализации шагов по Сирии».
15 октября состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана, во время которого российский президент пригласил своего коллегу в Россию, приглашение было принято.
Ожидается, что на переговорах в Сочи 22 октября стороны обсудят сирийское урегулирование.
Как отмечали в Кремле, ситуация на северо-востоке Сирии напряжённая в связи с операцией «Источник мира», и это станет «очень важной темой на повестке дня переговоров» двух президентов.