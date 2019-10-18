Эрдоган назвал встречу с Путиным «этапом реализации шагов по Сирии»

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным как новый этап реализации шагов в отношении сирийского вопроса.
Эрдоган назвал встречу с Путиным «этапом реализации шагов по Сирии»
  • Reuters

Как передаёт Anadolu, Эрдоган назвал предстоящую встречу «очередным этапом реализации шагов по Сирии».

15 октября состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана, во время которого российский президент пригласил своего коллегу в Россию, приглашение было принято.

Ожидается, что на переговорах в Сочи 22 октября стороны обсудят сирийское урегулирование.

Как отмечали в Кремле, ситуация на северо-востоке Сирии напряжённая в связи с операцией «Источник мира», и это станет «очень важной темой на повестке дня переговоров» двух президентов. 

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