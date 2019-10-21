Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена обстановка на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Выражено мнение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности этого государства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин проинформировал о предпринимаемых Москвой усилиях по стабилизации ситуации в регионе.

Стороны также подчеркнули важность запуска межсирийского диалога в рамках созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета.

Ранее Макрон провёл телефонный разговор по Сирии с американским лидером Дональдом Трампом. Они обсудили необходимость прекращения военной операции Турции «Источник мира».