Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
- РИА Новости
«Подробно обсуждена обстановка на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Выражено мнение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности этого государства», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Путин проинформировал о предпринимаемых Москвой усилиях по стабилизации ситуации в регионе.
Стороны также подчеркнули важность запуска межсирийского диалога в рамках созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета.
Ранее Макрон провёл телефонный разговор по Сирии с американским лидером Дональдом Трампом. Они обсудили необходимость прекращения военной операции Турции «Источник мира».