Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
  • РИА Новости

«Подробно обсуждена обстановка на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Выражено мнение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности этого государства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин проинформировал о предпринимаемых Москвой усилиях по стабилизации ситуации в регионе.

Стороны также подчеркнули важность запуска межсирийского диалога в рамках созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета.

Ранее Макрон провёл телефонный разговор по Сирии с американским лидером Дональдом Трампом. Они обсудили необходимость прекращения военной операции Турции «Источник мира».

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