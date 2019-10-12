Макрон и Трамп провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии
Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на офис французского президента.
В ходе разговора Макрон призвал «как можно скорее положить конец наступлению Турции», чтобы предотвратить возрождение в регионе террористической группировки «Исламское государство»* и защитить гражданское население.
Лидер Франции подчеркнул, что Париж и Вашингтон продолжат тесное взаимодействие в ближайшие дни по этому вопросу.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили военную операцию Турции в Сирии.
10 октября МИД Франции предложил созвать встречу членов международной коалиции по борьбе против ИГ из-за ситуации в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.