Макрон и Трамп провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии

Французский и американский лидеры Эммануэль Макрон и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость прекращения военной операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на офис французского президента.

В ходе разговора Макрон призвал «как можно скорее положить конец наступлению Турции», чтобы предотвратить возрождение в регионе террористической группировки «Исламское государство»* и защитить гражданское население.

Лидер Франции подчеркнул, что Париж и Вашингтон продолжат тесное взаимодействие в ближайшие дни по этому вопросу.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили военную операцию Турции в Сирии.

10 октября МИД Франции предложил созвать встречу членов международной коалиции по борьбе против ИГ из-за ситуации в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.