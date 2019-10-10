Париж призвал к встрече коалиции против ИГ из-за ситуации в Сирии
- Reuters
«Франция выступает с предложением провести встречу международной коалиции, чтобы вести решительную борьбу. Главной задачей здесь является наша безопасность, которая оказалась под ударом из-за турецкого наступления», — цитирует ТАСС Ле Дриана.
Ранее сообщалось, что МИД Франции вызвал турецкого посла в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Подробнее об операции — в материале RT.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.