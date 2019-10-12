Помпео и Ле Дриан обсудили военную операцию Турции в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили военную операцию Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщил глава Госдепартамента США.

«Обсудил с Жан-Ивом Ле Дрианом сегодня нашу общую обеспокоенность военным вторжением Турции на северо-восток Сирии. Благодарен за то, что Франция высказалась по этому вопросу», — написал он в своём Twitter.

Помпео подчеркнул, что Франция — сильный партнёр США по международной безопасности и противодействию глобальным угрозам.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил операцию Турции в Сирии и призвал как можно скорее её завершить.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, отказался прекращать военную операцию в Сирии, несмотря на призывы других стран.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, которая должна «устранить террористическую угрозу в отношении Турции».