В Берлине прокомментировали договорённости Путина и Эрдогана по Сирии

Германия намерена обсудить с европейскими партнёрами договорённость президентов России и Турции относительно Сирии. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Мы занимаемся анализом деталей соглашения. Многие вопросы в нём остаются открытыми. Эти важные вопросы мы вместе с европейскими партнёрами будем обсуждать с Россией и Турцией», — цитирует РИА Новости Зайберта.

Как отметил представитель кабмина, разрешение ситуации в Сирии «не ограничивается Россией и Турцией».

«Европа должна работать над этими событиями, развивающимися у границ нашего континента», — добавил он.

Ранее в НАТО заявили, что пока преждевременно оценивать договорённости российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии.

22 октября в Сочи прошла встреча двух президентов, которая длилась более шести часов.