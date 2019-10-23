В Берлине прокомментировали договорённости Путина и Эрдогана по Сирии

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Германия намерена обсудить с европейскими партнёрами договорённость президентов России и Турции относительно Сирии. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
В Берлине прокомментировали договорённости Путина и Эрдогана по Сирии
  • Reuters

«Мы занимаемся анализом деталей соглашения. Многие вопросы в нём остаются открытыми. Эти важные вопросы мы вместе с европейскими партнёрами будем обсуждать с Россией и Турцией», — цитирует РИА Новости Зайберта.

Как отметил представитель кабмина, разрешение ситуации в Сирии «не ограничивается Россией и Турцией».

«Европа должна работать над этими событиями, развивающимися у границ нашего континента», — добавил он.

Ранее в НАТО заявили, что пока преждевременно оценивать договорённости российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии. 

22 октября в Сочи прошла встреча двух президентов, которая длилась более шести часов. 

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