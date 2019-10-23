В НАТО прокомментировали договорённости Путина и Эрдогана по Сирии

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Пока преждевременно оценивать договорённости российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана относительно ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В НАТО прокомментировали договорённости Путина и Эрдогана по Сирии
  • Reuters

«Думаю, пока преждевременно оценивать последствия и результаты соглашения, которого достигли президенты Путин и Эрдоган», — сказал он.

Он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня в Сирии, которое было заключено при посредничестве США, является основой для политического решения ситуации.

22 октября в Сочи прошла встреча Путина и Эрдогана, которая длилась более шести часов. По словам президента России, по итогам встречи достигнуты судьбоносные решения.

Согласно договорённостям, с 23 октября в зону за пределами операции Турции на территории Сирии вводятся сирийские военные и российская военная полиция.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились приостановить операцию в Сирии «Источник мира». 

Как отмечал Столтенберг, данное соглашение является шагом в верном направлении для урегулирования ситуации. 

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