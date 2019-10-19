Столтенберг приветствовал соглашение США и Турции по Сирии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что соглашение между США и Турцией о приостановке военных действий в Сирии является шагом в верном направлении для урегулирования ситуации в этой стране.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео, прибывшим в Брюссель.

«Я приветствую, что две страны НАТО договорились о продвижении вперёд. Мы все понимаем, что ситуация на северо-востоке Сирии хрупкая и сложная. Я верю, что это заявление поможет деэскалации ситуации и улучшению обстановки на месте», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

Он также сообщил, что ситуация в САР будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО 24-25 октября.

Ранее Помпео отметил начало действия ключевых пунктов соглашения Вашингтона и Анкары о прекращении огня в Сирии.

Страны ЕС по итогам саммита выразили надежду, что ситуация в Сирии будет урегулирована после достигнутого соглашения между США и Турцией.

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