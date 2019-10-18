Макрон анонсировал встречу с Меркель, Джонсоном и Эрдоганом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении в ближайшие недели встретиться в Лондоне с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы решили с премьер-министром Джонсоном и канцлером Меркель в ближайшие недели встретиться с президентом Эрдоганом в Лондоне», — заявил французский лидер на пресс-конференции в Брюсселе, трансляцию которой вёлЕлисейский дворец.

Ранее Меркель выразила надежду на урегулирование ситуации в Сирии после достигнутых договорённостей между США и Турцией о приостановке военной операции Анкары на севере страны.

При этом Макрон усомнился в функционировании НАТО на фоне вывода войск США с севера Сирии и военной операции Турции в САР.

Военная операция Турции «Источник мира» началась в САР 9 октября. 17 октября Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военные действия на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности.