Макрон анонсировал встречу с Меркель, Джонсоном и Эрдоганом
- Reuters
«Мы решили с премьер-министром Джонсоном и канцлером Меркель в ближайшие недели встретиться с президентом Эрдоганом в Лондоне», — заявил французский лидер на пресс-конференции в Брюсселе, трансляцию которой вёлЕлисейский дворец.
Ранее Меркель выразила надежду на урегулирование ситуации в Сирии после достигнутых договорённостей между США и Турцией о приостановке военной операции Анкары на севере страны.
При этом Макрон усомнился в функционировании НАТО на фоне вывода войск США с севера Сирии и военной операции Турции в САР.
Военная операция Турции «Источник мира» началась в САР 9 октября. 17 октября Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военные действия на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности.