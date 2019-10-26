Нефтяные поля: Минобороны РФ назвало цели сохранения военной группировки США в Сирии

США добывают и вывозят нефть из Сирии, несмотря на собственные санкции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его мнению, Вашингтон намерен сохранить группировку военнослужащих в Восточной Сирии для того, чтобы обеспечивать защиту месторождений углеводородов от нападений. Как ранее заявляли в Пентагоне, американские военные будут оборонять сирийские нефтяные поля от террористов.

Соединённые Штаты занялись в Сирии «международным государственным бандитизмом». Так официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы «для предотвращения доступа к нефтяным полям» боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Он отметил, что нигде — ни в международном праве, ни в законодательстве США — перед американскими военными не могли быть поставлены задачи «по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и её народа». По его словам, истинный мотив незаконной деятельности Вашингтона в САР сильно отличается от провозглашаемых им «идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом».

«Как свидетельствуют представленные снимки космической разведки Минобороны России, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надёжной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии. При этом официально Вашингтон объявил санкции на поставку нефтепродуктов в Сирию, которые распространяются не только на американские компании, но и на любые другие», — заявил Конашенков, добавив, что добыча сырья ведётся при помощи оборудования ведущих западных корпораций, предоставленного в обход американских ограничительных мер.

Представитель Минобороны констатировал, что бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии контрабандным путём направляются в другие государства, а охрану осуществляют как военнослужащие Соединённых Штатов, так и сотрудники американских частных военных компаний (ЧВК). Вдобавок при любой угрозе такому каравану к его защите немедленно привлекались «силы специальных операций и боевая авиация США».

© Пресс-служба Минобороны России

«Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой автономной администрации Восточной Сирии. А доход от контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США», — отметил Конашенков.

Российские военные также подсчитали ежемесячную выручку такого «частного бизнеса» американских государственных служб. По данным Минобороны, она превышает $30 млн.

«За такой непрерывный, освобождённый от контроля и налогов американского государства финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических «скрытых ячеек ИГ» бесконечно», — заключил официальный представитель российского оборонного ведомства.

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«Под контроль Дамаска, под контроль легитимного правительства должно всё перейти», — указывал замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

«Все дерутся за то, что там находится»

Напомним, 21 октября министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что американский военный контингент останется в деревнях, прилегающих к нефтяным полям на северо-востоке Сирии. Их цель якобы состоит в том, чтобы предотвратить доступ к этим ресурсам боевиков ИГ и других террористов.

Позднее глава Пентагона добавил, что речь также идёт об усилении американских позиций в районе сирийского Дейр эз-Зора.

«Мы выходим с северо-востока Сирии в соответствии с решением президента, но мы всегда планировали сохранить некоторые гарнизоны. Мы сейчас изучаем, как мы можем передислоцировать силы в регионе, чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений», — указал Эспер.

© Пресс-служба Минобороны России

В свою очередь, президент США Дональд Трамп допустил, что на эти территории могут прийти американские нефтяные компании, которые займутся добычей для того, чтобы оказывать финансовую помощь курдским формированиям.

«Идёт борьба. Это небольшой нефтяной район, но все дерутся за то, что там находится», — пояснял Трамп.

Отметим, что большая часть нефтяных месторождений Сирии находится в центральной и восточной частях страны, в частности в провинции Дейр эз-Зор. Эти районы с 2017 года заняты проамериканскими курдскими формированиями, которые отбили их у террористов ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.