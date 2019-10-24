Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
- Reuters
«Нефтяные месторождения, о которых говорилось в моей вчерашней речи о Турции и курдах, удерживались ИГИЛ*, пока Соединённые Штаты не захватили их с помощью курдов. Мы никогда не позволим «Исламскому государству» овладеть ими!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены оставить часть войск в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.
По его словам, это необходимо, чтобы не допустить взятия под контроль этой местности боевиками.
После этого МИД России призвал вернуть Дамаску нефтяные объекты в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.