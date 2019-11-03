Курс отсутствует: почему Байден обвинил Трампа в усилении позиций России на Ближнем Востоке
- Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
- РИА Новости
- © Михаил Алаеддин
Администрация 45-го президента США Дональда Трампа не имеет какого-либо внешнеполитического курса. Об этом заявил бывший вице-президент страны Джо Байден в интервью изданию The Wall Street Journal, отвечая на вопрос, должны ли американские войска остаться в Сирии.
«Сейчас вполне целесообразным представляется иметь там контингент численностью пара сотен военнослужащих, который сможет защищать курдов и обеспечивать безопасность в регионе. А вот подводить войска, делая то, что он делает сейчас, заявляя о намерении взять под контроль нефтяные месторождения, — всё равно что разместить гигантский плакат с призывом вступить в ИГ*. Не думаю, что у него есть какой-то внешнеполитический курс», — сказал Байден.
По его словам, такая ситуация приводит к тому, что Соединённые Штаты теряют свои позиции на Ближнем Востоке, тогда как Россия и Иран, наоборот, лишь усиливают влияние в этом регионе.
«Смотрите: Россия укрепила свои позиции в регионе. Укрепились и позиции Асада. У Ирана появился проход до самой Сирии и даже Ливана. На месте Израиля я был бы не в восторге. Ситуация перевернулась с ног на голову, и мы остались практически сами по себе», — констатировал Байден.
Напомним, что во второй декаде октября власти США сообщили, что сохраняют небольшую группировку войск на северо-востоке Сирии для того, чтобы предотвратить доступ к ресурсам этого района боевиков «Исламского государства» и других террористов.
«Вооружённые силы США дадут серьёзный ответ любым силам, которые будут им угрожать», — заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Он также отметил, что контрабанда нефти с этих месторождений ранее приносила серьёзный доход террористам, однако сейчас — под контролем США — выгоду от этого будут получать вооружённые формирования сирийской оппозиции — Сирийские демократические силы (СДС), которые в значительной степени состоят из курдов.
- Дональд Трамп о нефти
В Минобороны России действия американских властей назвали «международным государственным бандитизмом», поскольку войска США находятся на территории Сирии незаконно. В ведомстве, ссылаясь на разведданные со спутников, отметили, что американские спецслужбы и частные военные компании занимаются контрабандой нефти из САР.
«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц и покидать данные районы в обозримом будущем не собираются», — добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что США на эти средства поддерживают «лояльные им вооружённые формирования».
«Нефть опять же. ИГИЛ — бог с ним, а вот нефть будут «оберегать», чтобы её не «захватило» сирийское государство», — сказал Лавров в интервью программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24».
«Для нападок на Трампа можно использовать любой повод»
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT заметил, что всё больше земель Сирии переходит под контроль официальных властей. В этом процессе немалую роль играет Москва, которую Дамаск официально попросил о помощи в борьбе с террористами.
При этом депутат заметил, что позиции Соединённых Штатов на мировой арене могут ослабевать «не потому, что у Дональда Трампа отсутствует внешняя политика», а из-за множества конфликтов, в которых принимают участие США.
«Перед Трампом стоит серьёзная дилемма. Соединённым Штатам придётся постепенно отказываться от наименее выгодных и перспективных для себя проектов. Один из них — Сирия», — пояснил Шерин.
Парламентарий также отметил, что критика Байдена в адрес Трампа обусловлена предвыборной кампанией, поэтому в ближайшее время стоит ожидать новых «нападок со стороны внутренних политических сил» в адрес действующего главы Белого дома.
Заявление бывшего вице-президента США — игра исключительно на внутреннюю аудиторию, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он напомнил, что Джо Байден борется за то, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии.
«Он должен напоминать о себе не только в негативном ключе украинской ситуации... Для нападок на Трампа можно использовать любой повод, даже такой, как вывод войск США из Сирии, говоря о том, что это отсутствие внешней политики. Хотя на самом деле это как раз и есть внешняя политика американского президента, последовательно реализуемая. О выведении войск он заявлял пару лет назад и теперь последовательно идёт к выполнению своих обещаний», — пояснил эксперт.
«Байден же играет на своих сторонников, объясняя действия Трампа отсутствием внешней политики, что на самом деле является ложью. Усиление России — красивый пиар-ход, которым можно помахать как флагом. Ничего содержательного за данным заявлением, без сомнения, не стоит», — заявил Солонников в беседе с RT.
Добавим, ранее Байден предрёк, что НАТО прекратит своё существование, если американский народ в 2020 году переизберёт Дональда Трампа на второй срок. Кроме того, бывший вице-президент США поддержал инициативу о проведении расследования в отношении главы Белого дома для объявления ему импичмента.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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