Асад объяснил, почему считает Трампа лучшим президентом США

Сирийский лидер Башар Асад считает, что Дональд Трамп стал лучшим американским президентом, однако не из-за своей политики, а из-за прозрачности своих заявлений.

«Если вы спросите по поводу Трампа, то мой ответ может прозвучать немного странно. Я утверждаю, что он — лучший американский президент, однако не из-за его политики, а из-за его транспарентности», — цитирует Асада SANA.

По словам главы государства, «реальность заключается в том, что американские президенты — это группа преступников, которые представляют интересы американского лобби», в том числе «нефтяных компаний и производителей оружия».

«Трамп говорит прозрачно, заявляя, что «нам нужна нефть». Это реальность американской политики, по крайней мере, со времён Второй мировой войны... Что нам ещё нужно, кроме как прозрачный оппонент?» — сказал Асад.

Ранее Башар Асад заявил, что заявлениям США об уничтожении лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади не следует верить, пока они не предоставят соответствующие доказательства.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.