Башар Асад прокомментировал заявления США об уничтожении аль-Багдади
- Reuters
Как отметил глава государства, официальный Дамаск узнал об операции против главы террористической группировки только через СМИ.
«Возможно, причина включения ряда стран в число участников этой операции заключается в том, чтобы придать ей авторитет, чтобы эти страны не чувствовали себя неловко, но хотели бы стать частью «великой» операции, как американцы попытались изобразить её», — приводит слова Асада SANA.
Президент подчеркнул, что в Сирии не располагают данными, была ли операция по ликвидации аль-Багдади вообще.
«Радары не зафиксировали никакой авиации. Почему не показали останки аль-Багдади? Это похоже на сценарий с Усамой бен Ладеном», — отметил он.
Как добавил сирийский лидер, глава ИГ может быть заменён в любой момент и воссоздан под новым именем и новой личиной.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты уничтожили первого заместителя аль-Багдади.
27 октября Трамп объявил, что лидер ИГ был ликвидирован в ходе спецоперации США в Сирии.
В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера «Исламского государства» в сирийском Идлибе.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.