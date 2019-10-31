Башар Асад прокомментировал заявления США об уничтожении аль-Багдади

Заявлениям США об уничтожении лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади не следует верить, пока они не предоставят соответствующие доказательства, заявил президент Сирии Башар Асад.

Как отметил глава государства, официальный Дамаск узнал об операции против главы террористической группировки только через СМИ.

«Возможно, причина включения ряда стран в число участников этой операции заключается в том, чтобы придать ей авторитет, чтобы эти страны не чувствовали себя неловко, но хотели бы стать частью «великой» операции, как американцы попытались изобразить её», — приводит слова Асада SANA.

Президент подчеркнул, что в Сирии не располагают данными, была ли операция по ликвидации аль-Багдади вообще.

«Радары не зафиксировали никакой авиации. Почему не показали останки аль-Багдади? Это похоже на сценарий с Усамой бен Ладеном», — отметил он.

Как добавил сирийский лидер, глава ИГ может быть заменён в любой момент и воссоздан под новым именем и новой личиной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты уничтожили первого заместителя аль-Багдади.

27 октября Трамп объявил, что лидер ИГ был ликвидирован в ходе спецоперации США в Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера «Исламского государства» в сирийском Идлибе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.