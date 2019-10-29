Трамп заявил об уничтожении заместителя главы ИГ военными США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты уничтожили первого заместителя главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Трамп заявил об уничтожении заместителя главы ИГ военными США
  • Reuters

«Только что подтвердилось, что первый заместитель Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими солдатами. Скорее всего, он занял бы главную должность — теперь он тоже мёртв!» — написал Трамп в Twitter.

27 октября Трамп объявил, что лидер боевиков ИГ* аль-Багдади уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера «Исламского государства» в сирийском Идлибе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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