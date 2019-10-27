В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.

По его словам, нарастание числа участников и стран, якобы задействованных в операции США, каждый из которых выступает с противоречивыми подробностями, «порождает обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и тем более в успехе».

В ведомстве заявили, что 26 октября и за последние дни никаких ударов авиации США или коалиции с воздуха по зоне деэскалации «Идлиб» не зафиксировано.

«Во-вторых, нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролёту американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб» в ходе данной операции», — заявил Конашенков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и курдов за поддержку в ликвидации лидера ИГ.

По его словам, Россия «отлично поступила», открыв воздушное пространство, которое она контролировала в Сирии, для пролёта американских военных.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.