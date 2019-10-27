Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.

Трансляцию выступления Трампа ведёт C-SPAN.

«Я хочу поблагодарить страны — Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Я также хочу поблагодарить сирийских курдов за поддержку, которую они смогли оказать нам в этой очень опасной миссии», — сказал он.

По его словам, Россия «отлично поступила», открыв воздушное пространство, которое она контролировала в Сирии, после чего американские военные пролетели к месту спецоперации.

Ранее Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.