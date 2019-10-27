Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ
- Reuters
Трансляцию выступления Трампа ведёт C-SPAN.
«Я хочу поблагодарить страны — Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Я также хочу поблагодарить сирийских курдов за поддержку, которую они смогли оказать нам в этой очень опасной миссии», — сказал он.
По его словам, Россия «отлично поступила», открыв воздушное пространство, которое она контролировала в Сирии, после чего американские военные пролетели к месту спецоперации.
Ранее Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.