Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ

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RT
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.
Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ
  • Reuters

«США привлекли к ответственности террориста номер один. Абу Бакр аль-Багдади мёртв», — заявил он.

По его словам, аль-Багдади совершил суицид, когда пытался сбежать через подземный тоннель. Вместе с террористом погибли трое детей.

Также были уничтожены многие сообщники лидера ИГ. По словам Трампа, 11 детей были освобождены. 

27 октября американские СМИ сообщили, что аль-Багдади, предположительно, был ликвидирован в ходе спецоперации США в Идлибе.

Трамп в своём Twitter заявлял, что «произошло что-то очень важное», но не объяснил, что именно. 

Минобороны Турции сообщило, что Вашингтон и Анкара обменивались информацией перед операцией, прошедшей ночью в сирийском Идлибе. О своей помощи в операции также заявила иракская разведка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на смерть аль-Багдади.

Сообщения о ликвидации аль-Багдади во время операций против ИГ на Ближнем Востоке регулярно появлялись на протяжении последних лет, однако документального подтверждения смерти главаря террористической организации не было предоставлено. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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