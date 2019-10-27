Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.

«США привлекли к ответственности террориста номер один. Абу Бакр аль-Багдади мёртв», — заявил он.

По его словам, аль-Багдади совершил суицид, когда пытался сбежать через подземный тоннель. Вместе с террористом погибли трое детей.

Также были уничтожены многие сообщники лидера ИГ. По словам Трампа, 11 детей были освобождены.

27 октября американские СМИ сообщили, что аль-Багдади, предположительно, был ликвидирован в ходе спецоперации США в Идлибе.

Трамп в своём Twitter заявлял, что «произошло что-то очень важное», но не объяснил, что именно.

Минобороны Турции сообщило, что Вашингтон и Анкара обменивались информацией перед операцией, прошедшей ночью в сирийском Идлибе. О своей помощи в операции также заявила иракская разведка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на смерть аль-Багдади.

Сообщения о ликвидации аль-Багдади во время операций против ИГ на Ближнем Востоке регулярно появлялись на протяжении последних лет, однако документального подтверждения смерти главаря террористической организации не было предоставлено.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.