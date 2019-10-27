Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ
- Reuters
«США привлекли к ответственности террориста номер один. Абу Бакр аль-Багдади мёртв», — заявил он.
По его словам, аль-Багдади совершил суицид, когда пытался сбежать через подземный тоннель. Вместе с террористом погибли трое детей.
Также были уничтожены многие сообщники лидера ИГ. По словам Трампа, 11 детей были освобождены.
27 октября американские СМИ сообщили, что аль-Багдади, предположительно, был ликвидирован в ходе спецоперации США в Идлибе.
Трамп в своём Twitter заявлял, что «произошло что-то очень важное», но не объяснил, что именно.
Минобороны Турции сообщило, что Вашингтон и Анкара обменивались информацией перед операцией, прошедшей ночью в сирийском Идлибе. О своей помощи в операции также заявила иракская разведка.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на смерть аль-Багдади.
Сообщения о ликвидации аль-Багдади во время операций против ИГ на Ближнем Востоке регулярно появлялись на протяжении последних лет, однако документального подтверждения смерти главаря террористической организации не было предоставлено.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.